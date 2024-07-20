Родственники заключенных в Грузии потребовали всеобщей амнистии

20 июля 2024, 05:28

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Акцию протеста провели родственники заключенных в Тбилиси. Они потребовали справедливой амнистии для всех заключенных. Аналогичная акция прошла в Кутаиси, ее участники потребовали сократить сроки всем заключенным на треть.

"Кавказский узел" писал, что в нескольких тюрьмах Грузии десятки заключенных объявили голодовку. Акция связана с инициированным "Грузинской мечтой" законом об амнистии, под которую, как опасаются осужденные, они не попадут. По данным адвоката Натии Чхетиани, только в одном из пенитенциарных учреждений в Кутаиси голодают 20 человек. В Рустави, как выяснили журналисты, голодовку объявили около 50 заключенных. Правозащитники отметили, что объявленная амнистия является ограниченной и затрагивает лишь осужденных по наименее тяжким статьям.

11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, под которую подпадает 66 статей УК Грузии. Документ, который предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года, планируется принять в ходе осенней парламентской сессии.

19 июля у здания парламента Грузии прошел митинг родственников заключенных, которые потребовали всеобщей амнистии. Они развернули огромный плакат с надписью "Всеобщая амнистия для заключенных".

"Никто не вспоминает хронически больных, многих из которых осудили незаконно. Это не всеобщая амнистия, а выборочная. Необходимо срок наказания всех заключенных уменьшить на четверть. Заключенных уже в третий раз ожидают всеобщую амнистию", - заявила участника акции, родственница заключенного Манана Сихарулидзе.

Амнистия должна справедливо распространятся на всех заключенных.

"Амнистия должна справедливо распространятся на всех заключенных. Все они ждут выходы из тюрем", - считает родственница заключенного Ельза Пеганиани.

К митингу присоединилась члены партии «Гирчи», которая является инициатором другого законопроекта о всеобщей амнистии. «Грузинская мечта» отложила рассмотрение законопроекта на два месяца, что недопустимо, заявил в эфире "Формулы" представитель партии Яго Хвичия.

Оппозиция подала в парламент свой законопроект об амнистии. По словам Хвичии, соавторами проекта являются «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейские социалисты», Алеко Элисашвили, Хатия Деканоидзе, Тариэл Накаидзе. Законопроект предусматривает сокращение на четверть наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, вдвое - за менее тяжкие преступления, а также сокращение до 30 лет пожизненного заключения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время Грузия "опережает по количеству заключенных другие страны Европы", а Уголовный кодекс является более "репрессивным, чем советское законодательство".

Яго Хвичия отметил, что амнистия будет распространяться на всех заключенных, в том числе Михаила Саакашвили. «Михаил Саакашвили также является одним из заключенных. Он в этом плане не исключение, эта амнистия будет распространяться и на людей, обвиняемых в более тяжком преступлении, чем у Михаила Саакашвили», - заявил он.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил в эфире "Формулы", что об амнистии бывшего президента нужно «забыть», «Он создал систему пыток и унижения людей в Грузии. Наш долг перед жертвами режима Михаила Саакашвили, чтобы он полностью отбыл наказание», - заявил он.

Аналогичная акция протеста прошла в Кутаиси. Родственники заключенных собрались у театра Месхишвили и потребовали сократить всем заключенным наказание на треть.

"Требование протестантов законны. Государство говорит о гуманном акте, соответственно, амнистия должна коснуться большинства заключенных. Но в законопроекте, который в первом чтении принял парламент, мы такого не увидели", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПАО "Democracy Research Institute - DRI" Анна Гахокидзе.

"Нынешняя амнистия - это предвыборный акт. Никакая амнистия не исправит проблемы в нашей жесткой правоохранительной системе. МВД сегодня имеет исключительно некомпетентное руководство <...> Принципы системы управления противоречат современному, демократическому пониманию полиции", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава юридического департамента НПО "Центр социальной солидарности" Гурам Имнадзе.

Член политической группы "Грузия" Александр Моцерелия считает недопустимым, чтобы помилованы были осужденных за должностные преступления.

С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, так как помилования ждали сотни заключенных.

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