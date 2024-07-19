Два человека погибли при крушении самолета в Армении

19 июля 2024, 12:17

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Самолет Ан-2, принадлежащий Минобороны Армении, разбился в Котайкской области, погибли два члена экипажа.

Два человека погибли в результате крушения учебно-тренировочного самолета Ан-2, Самолет упал близ города Егвард Котайкской области Армении, сообщило сегодня МВД Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что самолет Ан-2 был на балансе министерства.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2020 года вертолет, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества трех членов экипажа вертолета. Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин награждены посмертно

Вертолет был сбит по ошибке, сообщил МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации. Внешнеполитическое ведомство России приняло эти извинения спустя шесть с половиной часов после крушения вертолета, указав на необходимость оперативного расследования инцидента и наказания виновных. Азербайджанские следователи признали халатностью обстрел вертолета.

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