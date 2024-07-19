Зоозащитники на юге России разочарованы решением КС по вопросу эвтаназии

19 июля 2024, 02:55

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Конституционный суд России утвердил положения федерального закона об обращении с животными, который оспаривали зоозащитники из Краснодарского края, Астраханской области и других регионов страны. Активисты, разочарованные этим решением, выразили намерение бороться за гуманное отношение к животным путем усиления контроля над местными чиновниками.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года астраханская облдума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. 30 мая суд в Астраханской области оставил без удовлетворения иск зоозащитников, потребовавших отменить закон. Активисты оспорили это решение в апелляционном суде. 17 июля Третий апелляционный суд в Сочи отказался рассматривать их иск по существу, при этом десятки жителей Кубани пришли к суду поддержать зоозащитников.

Конституционный суд России в Санкт Петербурге 18 июля объявил результаты проверки на конституционность положений федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно постановлению суда, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", пункты закона, предусматривающие умерщвление животных в течении 15 суток с момента отлова по всей России, признаны «не противоречащими Конституции РФ». Они также признаны «общеобязательными, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике», а само постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения и действует непосредственно, без подтверждения другими органами и должностными лицами.

Многие зоозащитники Кубани в обсуждениях друг с другом восприняли постановление КС к «зеленый свет» над расправой над животными, хотя некоторые увидели в нем возможность отстоять право на жизнь животных через усиление общественного контроля за чиновниками и гласности. Постановление Конституционного суда не ставит точку в приговорах животным, борьба за их жизнь будет продолжена, полагают юристы, специализирующиеся на вопросах гуманного отношения.

Адвокат зоозащитников Сергей Егоров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", почему зоозащитники из разных регионов совместно обратились в Конституционный суд. «У нас одна общая беда - массовые убийства бездомных животных за бюджетные деньги объединили зоозащитников всей страны, которые считают недопустимым расправы над безвинными существами. Расправы стали прибыльным бизнесом для предпринимателей. Власти говорят о сокращении в городах популяции бездомных животных (собак и кошек) таким негуманным путем. Зоозащитники выступают против эвтаназии и отмечают, что только стерилизация способна сократить популяции животных», - пояснил он.

По словам Егорова, федеральный закон наделяет региональные власти полномочиями устанавливать сроки умерщвления невостребованных животных локальным законом. «Пионерами в этом вопросе стали власти Бурятии, они в прошлом году одни из первых приняли внутренний закон, который позволяет лишать жизни животное после 15 суток нахождения на передержке после отлова. Затем этот подход поддержали законодатели еще из восьми регионов. Представители законодательной власти других регионов также намерены на своих сессиях в региональных и областных думах принимать аналогичные жестокие законы. Зоозащитные адвокаты, в том числе я, оспорили республиканский закон Бурятии, который шел вразрез с требованиями о гуманном отношении к животным, в ВС республики. Мы убедили судью ВС Бурятии не принимать решение, не проверив Конституционность статей 7 и 18 федерального закона. Судья удовлетворила наше ходатайство и отправила запрос в Конституционный суд, поэтому мы с такой большой надеждой ждали судьбоносного решения о признании этих статьей неконституционными, это могло бы облегчить судьбу тысяч невинных животных и зоозащитников по всей стране. К сожалению, этого не произошло, но мы не намерены успокаиваться на этом и мириться с тем что животных продолжат негуманно убивать в массовом порядке», - заявил Егоров корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный инспектор по обращению с животными в Южном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Денис Джалагания сказал корреспонденту "Кавказского узла", что расстроен решением Конституционного суда. По его информации, Краснодарский край еще не принял такой жестокий закон, но депутаты краевого заксобрания готовятся утвердить его на очередной сессии в сентябре 2024 года.

Джалагания полагает, что гуманному обращению с животными поможет объединение зоозащитников и усиление общественного контроля за действиями чиновников, которые решают судьбу бездомных животных. Такого же мнения придерживается и общественный инспектор Краснодарского края по обращению с животными Арина Хацкевич.

«Положения статей ФЗ №498 не лишают зоозащитников права контролировать, действительно ли животное, обреченное на смерть, является агрессивным, неизлечимо больным и никому не нужным, - или все таки это нормальное животное, излечимое и с шансами попасть в добрые руки», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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