Суд утвердил отказ иранскому активисту в предоставлении убежища в Азербайджане

17 июля 2024, 11:35

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Суд в Баку не удовлетворил жалобу иранского активиста Пуйи Пурхеммети на Государственную миграционную службу (ГМС) Азербайджана, отказавшую ему в предоставлении политического убежища. Он намерен подать апелляцию. При этом, по словам активиста, сохраняется угроза его депортации в Иран, где он может быть казнен.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики Иран в Азербайджан и попросил политического убежища. В Азербайджане он был арестован на два месяца по обвинению в незаконном переходе границы. Родственники призвали не допустить выдачи Пурхеммети в Иран, где ему грозит смертная казнь. 11 октября он был переведен под домашний арест. Защита Пурхеммети называет его преследование неправомерным, а сам активист надеется покинуть Азербайджан, чтобы запросить убежище в третьей стране.

Родственник Пурхеммети, живущий в Азербайджане, рассказал в октябре "Кавказскому узлу", что Пуйа Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции, которая проводилась в Тебризе 29 сентября 2022 года в связи со смертью Махсы Амини. 22-летняя Махса Амини 13 сентября 2022 года была арестована в Тегеране; через несколько часов после того, как ее передали полиции нравов, девушка впала в кому, а 16 сентября скончалась в больнице. Свидетели, родственники и сотрудники больницы заявили, что она была убита. После этого крупные города Ирана захлестнули массовые протесты, говорится в материале "Хиджаб-революция: как поддерживают протест в Иране этнические азербайджанки", опубликованном на "Кавказском узле".

Бакинский административный суд 17 июля не удовлетворил жалобу бежавшего из Ирана активиста, этнического азербайджанца Пуйи Пурхеммети на отказ ГМС Азербайджана в предоставлении ему политического убежища, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам истец.

«Суд обосновал свое решение тем, что я не политический беженец, не член Азербайджанской демократии партии (нелегально действует в Иране, прим. «Кавказского узла»). Но я член правления этой партии и представил документальные доказательства. Я им объяснил, что бежал, опасаясь длительного тюремного заключения и возможной смертной казни, в братскую страну. Однако в суде представители ГМС заявили, что проживающие в Иране азербайджанцы «не имеют отношения к Азербайджану». А я спросил у них – почему же, когда мы в Иране проводили акции в поддержку территориальной целостности Азербайджана, «мы были единым народом», «когда мы протестовали против перевозок российских вооружений через Иран в Армению, были единым народом», а сейчас - нет? Судья молча слушал меня, понимающе кивал, но жалобу не удовлетворил», - рассказал Пурхеммети корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что в суде не имел адвоката, и сам защищал свои права. Пурхеммети также сказал, что намерен подать апелляцию на это решение.

«Я подам апелляцию на это решение. Ибо отсутствие у меня какого-либо статуса в Азербайджане и невозможность выезда в третью страну повышают риски внезапной депортации меня в Иран, где меня обвинят в шпионаже и приговорят к смертной казни», - отметил он.

Пурхеммети добавил, что его обращения в посольства США и ряда других западных государств с просьбой содействия в выезде в Америку не имели результатов.

«Поэтому я через медиа обращаюсь к странам, приверженным к соблюдению Всеобщей декларации прав человека, а также к ООН спасти меня от неминуемой смерти», - сказал Пурхеммети.

30 июня глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров опубликовал в Facebook* пост, о том, как следователь пограничной службы вымогал у гражданина Ирана деньги в обмен на "решение" его вопроса. По словам Сафарова, следователь государственной пограничной службы, оценив по фото в телефоне Пурхеммети материальное"положение его семьи, предложил гражданину Ирана “организовать” передачу ему 20 тысяч долларов для “решения вопроса”. В ином случае силовик пригрозил активисту, что он "останется под арестом". Сафаров также сообщил, что в изоляторе пенитенциарной службы Азербайджана у Пурхеммети отобрали наручные часы стоимостью в 1 тысячу долларов и авторучку. После ареста эти предметы ему не вернули. 3 июля Пурхеммети был приглашен в Генеральную прокуратуру Азербайджана в связи с заявлениями о противоправных действиях, которым его подвергли азербайджанские силовики. Ему было заявлено, что по поводу его жалобы на силовикой будет проведено расследование.

На вопрос о ходе расследования его жалобы в прокуратуру на действия силовиков, Пурхеммети сказал, что у него нет информации по этому поводу. «У меня взяли показания. О том, какие действия были предприняты меня пока не информировали. Для меня сейчас главное – получить убежище в Азербайджане или в любой другой стране, иначе меня ожидает смертная казнь в Иране», - отметил Пурхеммети.

В Бакинском административном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Пурхеммети. Представители ГМС Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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