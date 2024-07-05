Прокуратура Азербайджана отреагировала на жалобу иранского активиста Пурхеммети

05 июля 2024, 00:55

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Прокуратура Азербайджана начала расследование по жалобе бежавшего из Ирана активиста Пуйи Пурхеммети на действия азербайджанских силовиков. Его пригласили в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи показаний после того, как правозащитник обнародовал факты противоправных действий против активиста.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики Иран в Азербайджан и попросил политического убежища. В Азербайджане он был арестован на два месяца по обвинению в незаконном переходе границы. Родственники призвали не допустить выдачи Пурхеммети в Иран, где ему грозит смертная казнь. 11 октября он был переведен под домашний арест. Защита Пурхеммети называет его преследование неправомерным, а сам активист надеется покинуть Азербайджан, чтобы запросить убежище в третьей стране.

Родственник Пурхеммети, живущий в Азербайджане, рассказал в октябре "Кавказскому узлу", что Пуйа Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции, которая проводилась в Тебризе 29 сентября 2022 года в связи со смертью Махсы Амини. 22-летняя Махса Амини 13 сентября 2022 года была арестована в Тегеране; через несколько часов после того, как ее передали полиции нравов, девушка впала в кому, а 16 сентября скончалась в больнице. Свидетели, родственники и сотрудники больницы заявили, что она была убита. После этого крупные города Ирана захлестнули массовые протесты, говорится в материале "Хиджаб-революция: как поддерживают протест в Иране этнические азербайджанки", опубликованном на "Кавказском узле".

Бежавший из Ирана в Азербайджан активист Пуйа Пурхеммети 3 июля был приглашен в Генеральную прокуратуру Азербайджана в связи с заявлениями о противоправных действиях, которым его подвергли азербайджанские силовики.

"Мне в течение двух часов задавали вопросы о противоправных действиях, с которыми я столкнулся в Азербайджане после прибытия сюда. Мне сказали, что по этому поводу будет проведено расследование. Допрос велся на основе распространенной правозащитником Руфатом Сафаровым в социальных сетях информации", - сказал Пурхеммети корреспонденту "Кавказского узла".

Сам активист предпочитал не рассказывать в деталях о том, что с ним произошло в Азербайджане после того, как он бежал из Ирана.

"Я много месяцев не хотел предавать огласке те неприятности, которые со мной случились в Азербайджане, но после разговора с правозащитником Руфатом Сафаровым мы решили, что он знает лучше, как это сделать, чтобы привлечь внимание государственных органов и общественности. Несколько дней назад Руфат Сафаров на своей странице в Facebook* опубликовал пост и обо всем подробно рассказал. Я подтверждаю каждое подписанное им слово. Да, у меня вымогали взятку на следствии, у меня отобрали дорогие часы в СИЗО, у меня брали деньги за законно полагающийся звонок из изолятора”, - заявил Пурхеммети.

30 июня глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров опубликовал в Facebook* пост, со слов Пурхеммети о том, как следователь пограничной службы вымогал у гражданина Ирана деньги в обмен на "решение" его вопроса. По словам Сафарова, следователь государственной пограничной службы, оценив по фото в телефоне Пурхеммети материальное"положение его семьи, предложил гражданину Ирана “организовать” передачу ему 20 тысяч долларов для “решения вопроса”. В ином случае силовик пригрозил активисту, что он "останется под арестом". Сафаров также сообщил, что в изоляторе пенитенциарной службы Азербайджана у Пурхеммети отобрали наручные часы стоимостью в 1 тысячу долларов и авторучку. После ареста эти предметы ему не вернули.

Помимо этого, за каждый телефонный разговор продолжительностью 2 минуты в Бакинском СИЗО-1 у гражданина Ирана брали по 20 манатов (12 долларов США). "Это очень бессовестный "тариф”. Ибо, когда я находился в тюрьме с нас за телефонный разговор брали по пять манатов (три доллара). Видимо, местным заключенным предоставляли "льготы", - сыронизировал Сафаров. Он призвал в своем руководителей Генпрокуратуры, Госпогранслужбы и Пенитенциарной службы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Сафаров также призвал правительство Азербайджана предоставить Пурхеммети политическое убежище или содействовать его выезде в безопасную страну.

Пурхеммети отметил, что подвижек в решении вопроса с его выездом из Азербайджана пока нет.

"Из посольств западных государств, куда я обращался с запросом убежища, ответов нет. В Азербайджане я пока могу временно находиться до завершения в опасности. Иранские спецслужбы даже в далеких странах похищали неугодных режиму людей, а Азербайджан вовсе у них находится под боком”, - сказал Пурхеммети.

О начале расследования по жалобам иранского активиста Генпрокуратура также проинформировала Руфата Сафарова. “Не знаю насколько расследование будет объективным и будет ли оно иметь конкретные результаты, но сам факт реакции прокуратуры позитивен”, - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Госпогранслужба и Пенитенциарная служба пока не отреагировали на заявление правозащитника. Получить комментарии представителей этих ведомств корреспонденту “Кавказского узла” не удалось, на телефонные звонки в их пресс-службах не отвечали.

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