Иранский активист Пурхеммети заявил о желании покинуть Азербайджан

14 декабря 2023, 00:41

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Освобожденный в Азербайджане под домашний арест активист из Ирана Пуйа Пурхеммети рассчитывает на прекращение уголовного дела и выезд в третью страну для запроса политического убежища. Адвокат и правозащитники заявили о неправомерности преследования активиста.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики Иран в Азербайджан и попросил политического убежища. В Азербайджане он был арестован на два месяца по обвинению в незаконном переходе границы. Родственники призвали не допустить выдачи Пурхеммети в Иран, где активисту грозит смертная казнь. 11 октября он был переведен под домашний арест.

Меру пресечения заменили на домашний арест под "поручительство друзей" до завершения расследования, рассказал Пуйа Пурхеммети корреспонденту "Кавказского узла"."Следствие по моему делу было продлено еще на месяц, все это время я буду оставаться под домашним арестом у моих друзей в Баку", - отметил Пурхеммети.

Он заявил, что "не имел злого умысла". "Я бежал из Ирана в Азербайджан, чтобы спастись от СЕПАХ ("Корпус стражей исламской республики") от нового ареста и длительного тюремного заключения в Иране. Я перешел границу в направлении сел Беюк Бахманли и Бала Бахманли Физуинского района, подняв белый флаг. Я сразу сдался азербайджанским пограничникам. Я не совершал уголовного деяния. Я прибыл сюда как проситель политического убежища и согласно международным нормам и законам Азербайджана меня не должны были рассматривать как нарушителя границы", - сказал Пурхеммети.

По его словам, он хочет выехать из Азербайджана и получить политическое убежище в третьей стране. "Я бежал в Азербайджан, потому что другой возможности выбраться из Ирана не было. Конечно, я, будучи этническим азербайджанцем, считаю Азербайджан родным домом. Но учитывая сложности в азербайджано-иранских отношениях, я не хотел бы стать причиной для еще одной проблемы. С другой стороны, Иран имеет агентов в соседних странах и в этом смысле мое пребывание в Азербайджане может быть небезопасным", - отметил Пурхеммети.

Он сказал, что его адвокат готовит миграционные документы для обращения в ООН для выезда в третью страну. "В Бакинском СИЗО ко мне очень хорошо относились. Но мой арест затруднил подготовку миграционных документов для обращения в представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев", - сказал Пурхеммети.

Пурхеметти рассказал, что является членом действующей в эмиграции Азербайджанской демократической партии, которую создали этнические азербайджанцы - уроженцы Ирана. "Я хотел бы продолжать политическую деятельность в рядах этой партии. Я лично знаком с деятелями партии, которые находятся в Норвегии. Мне желательно было бы выехать в эту страну. Ячейки нашей партии есть также в Канаде и ряде других стран. Я хотел бы получить политическое убежище в одной из этих стран и перевезти туда свою семью из Тебриза", - сказал Пурхеммети.

Правовых оснований для уголовного преследования Пурхеммети нет, отметила адвокат Шахла Гумбатова. По ее словам, как проситель политического убежища он может быть привлечен в Азербайджане к уголовной ответственности.

"Политические мотивы преследования Пурхеммети в Иране очевидны. Он был одним из организаторов в Тебризе после смерти в 2022 году Махсы Амини. Из-за этого он был арестован, подвергнут пыткам спецслужбой СЕПАХ. Он был осужден к тюремному наказанию Тебризским революционным судом по обвинениям "в совершении беспорядков", "нарушению общественного порядка", "подстрекательстве женщин к снятию хиджаба", "организации при подстрекательстве внутренних и внешних сил протестных акций". Через некоторое время семье удалось освободить Пурхеммети под залог. Но в связи с угрозой нового ареста он бежал из страны", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Родственник Пурхеммети, проживающий в Азербайджане, рассказал в октябре "Кавказскому узлу", что Пуйа Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции в Тебризе 29 сентября 2022 года, которая проводилась в связи со смертью Махсы Амини. 13 сентября 2022 года в Тегеране была арестована 22-летняя Махса Амини, приехавшая с семьей в гости к родственникам. Спустя несколько часов после того, как ее передали полиции нравов, девушка впала в кому, а 16 сентября скончалась в больнице. Свидетели, родственники и сотрудники больницы заявили, что девушка была убита. После этого крупные города Ирана захлестнули массовые протесты, говорится в материале "Хиджаб-революция: как поддерживают протест в Иране этнические азербайджанки", опубликованном на "Кавказском узле".

Она подчеркнула, что сразу после перехода границы Пурхеммети, подняв белый флаг, сдался пограничникам и сообщил, что прибыл с целью просить политическое убежище. "На месте пограничники с уважением отнеслись к нему и отправили на автомобиле в Баку. Однако в следуправлении госпогранслужбы Азербайджана против него было открыто уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы Азербайджана (статья 318.1 УК Азербайджана, предусматривает до двух лет лишения свободы) и избрана мера пресечения в виде ареста. Это решение абсолютно непонятно и неправомерно. Ибо есть неопровержимые доказательства того, что человек подвергся в Иране политическим репрессиям", - сказала она.

Адвокат указала, что в примечании статьи 318 Уголовного кодекса Азербайджана указывается, "что лица, переходящие границу в целях получения права на политическое убежище освобождаются от уголовной ответственности". Защита будет добиваться прекращения уголовного дела, отметила адвокат.

"Действие положений настоящей статьи не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджанскую Республику с нарушением правил пересечения охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики с целью использования права политического убежища, закрепленного Конституцией Азербайджанской Республики, если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления", говорится в примечании к статье 318 Уголовного кодекса Азербайджана.

Пурхеммети ни при каких обстоятельствах не может быть выдан Ирану, считает эксперт в области права, глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

"Если человек прибыл в целях прошения политического убежища и есть документальные подтверждения этого, а также существуют реальные риски его уголовного преследования и пыток в своей стране, то он не подлежит выдаче. Это напрямую запрещено Конституцией Азербайджана. Тем более, что в Иране применяется смертная казнь и по совокупности обвинений Пурхеммети может быть подвергнут этому наказанию. С другой стороны, среди обвинений, выдвинутых Пурхеммети в Иране, по сообщениям СМИ, есть статья "подстрекательство женщин к снятию хиджаба". Поскольку такого наказания в уголовном законодательстве Азербайджана, то и по этим основаниям он также не может быть выдан Ирану", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

"В соответствии с общепризнанными нормами международного права Азербайджанская Республика предоставляет политическое убежище иностранцам и лицам без гражданства. Не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за свои политические убеждения, а также за деяние, не считающееся преступлением в Азербайджанской Республике", - говорится в статье 70 Конституции Азербайджана.

Обозреватель информационного агентства Turan по ближневосточным вопросам Тофиг Тюркель считает маловероятным выдачу Пурхеммети властям Ирана. "После восстановления независимости Азербайджана из Ирана бежали многие диссиденты, политические активисты. Но я не припомню случая, чтобы их выдали тегеранским властям. В крайнем случае, их могли попросить уехать в третью страну. Выдача этнических азербайджанцев тегеранскому режиму, где их может ожидать преследование из-за политических взглядов, может вызвать неприятие в общественном мнении Азербайджана", - сказал Тюркель.

Он отметил, что Пурхеммети известный активист в Иране. "СМИ сообщали об его протестной деятельности в Иране, еще до его задержания в Азербайджане", - сказал аналитик.

Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, после чего Азербайджан приостановил работу посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. 3 июня МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Иран без необходимости.

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