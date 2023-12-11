Пуйа Пурхеммети. Фото https://zerkalo.az/iranskij-aktivist-poprosil-politicheskogo-ubezhishha-v-azerbajdzhane/

11 декабря 2023, 19:40

Иранский активист Пурхеммети освобожден из-под стражи в Баку

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Активист из Ирана Пуйа Пурхеммети, который попросил в Азербайджане политического убежища и был заключен под стражу за переход границы, переведен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики Иран в Азербайджан и попросил политического убежища. В Азербайджане он был арестован на два месяца по обвинению в незаконном переходе границы. Родственники призвали не допустить выдачи Пурхеммети в Иран, где активисту грозит смертная казнь.

Пуйа Пурхеммети, задержанный 12 октября при переходе азербайджанской границы, освобожден из-под стражи под домашний арест, сообщает сегодня Meydan TV.

Активист заявил, что намерен добиваться закрытия уголовного дела и выезда в третью страну, поскольку и в Азербайджане ему "опасно оставаться", пишет издание.

Напомним, родственник Пурхеммети, проживающий в Азербайджане, рассказал в октябре "Кавказскому узлу", что Пуйа Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции в Тебризе 29 сентября 2022 года, которая проводилась в связи со смертью Махсы Амини.

13 сентября 2022 года в Тегеране была арестована 22-летняя Махса Амини, приехавшая с семьей в гости к родственникам. Спустя несколько часов после того, как ее передали полиции нравов, девушка впала в кому, а 16 сентября скончалась в больнице. Свидетели, родственники и сотрудники больницы заявили, что девушка была убита. После этого крупные города Ирана захлестнули массовые протесты, говорится в материале "Хиджаб-революция: как поддерживают протест в Иране этнические азербайджанки", опубликованном на "Кавказском узле".

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, после чего Азербайджан приостановил работу посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. 3 июня МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Иран без необходимости.

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Примечание:

"Гражданин Ирана признан виновным в шпионаже в Азербайджане", "Баку опроверг информацию о смертном приговоре напавшему на посольство иранцу", "Фарид Сафарли приговорен в Иране к двум годам лишения свободы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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