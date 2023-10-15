Иранский активист арестован в Баку после просьбы об убежище

15 октября 2023, 15:06

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Активист из Ирана Пуйа Пурхеммети, попросивший политического убежища в Азербайджане из-за уголовного преследования на родине, арестован по обвинению в незаконном переходе границы. Родственники призвали международные организации вмешаться и не допустить его выдачи в Иран, где активисту грозит смертная казнь.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, после чего Азербайджан приостановил работу посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. 3 июня МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Иран без необходимости.

Иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики Иран в Азербайджан и попросил политического убежища, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» родственник Пурхеммети, проживающий в Азербайджане.

По его словам, Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции в Тебризе 29 сентября 2022 года, которая проводилась в связи со смертью Махсы Амини.

13 сентября 2022 года в Тегеране была арестована 22-летняя Махса Амини, приехавшая с семьей в гости к родственникам. Спустя несколько часов после того, как ее передали полиции нравов, девушка впала в кому, а 16 сентября скончалась в больнице. Свидетели, родственники и сотрудники больницы заявили, что девушка была убита. После этого крупные города Ирана захлестнули массовые протесты, говорится в материале "Хиджаб-революция: как поддерживают протест в Иране этнические азербайджанки", опубликованном на "Кавказском узле".

"После протестной акции Пуйа Пурхеммети был арестован, подвергся пыткам. Иранский суд приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в антиправительственных протестах вместе с «внутренними и иностранными силами». Согласно решению суда, после освобождения он еще в течение двух лет не мог покинуть Иран. В период содержания под стражей он продолжал подвергаться тяжелым пыткам. 9 октября 2023 года Пуйа Пурхеммети был освобожден под залог. Однако после освобождения его вновь стали разыскивать, чтобы вернуть в тюрьму. Поэтому 12 октября он прибыл к азербайджанской границе и в районе Биласувара, подняв белый флаг, сдался азербайджанским пограничникам", - рассказал родственник мужчины.

По его словам, Пурхеммети попросил политического убежища в Азербайджане или выезда в другое, безопасное для него государство. "Мы через СМИ просим руководство Азербайджана не выдавать Пуйу Пурхеммети властям Ирана. Мы просим международные организации, и в частности Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, как можно скорее посетить Пурхеммети и помочь в обеспечении его безопасности и спасении жизни. Ибо, если Пурхеммети вернут в Иран, то его ожидает смертная казнь", - сказал он.

Пуйа Пурхеммети родился в 1987 году в иранской Джульфе. Он из Тебриза, имеет высшее образование и семью. В Азербайджане Пурхеммети взят под стражу, и ему инкриминируют незаконное пересечение границы, сообщил его родственник.

14 октября в отношении Пурхеммети избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в связи с обвинением по статье 318.1 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Иранский гражданин арестован на основе представления Следственного управления Государственной пограничной службы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Сабаильского райсуда Баку.

Представители Госпогранслужбы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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