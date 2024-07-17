Азербайджанцы поспорили о физическом насилии в детских садах

17 июля 2024, 02:45

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Против директора детского сада №310 и воспитательницы, которая побила ребенка, возбуждены уголовные дела, жалобы подали родители четырех воспитанников. Воспитательница подтвердила, что ударила ребенка, сославшись при этом на нервный срыв, а директор назвала произошедшее единичным случаем. Бить детей в детском саду и школе нельзя, но некоторые дети своим поведением провоцируют на физическое воздействие, заявили опрошенные "Кавказским узлом" родители.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля директор и воспитательница детского сада в Баку освобождены от должностей в связи с избиением ребенка. Полиция отчиталась о расследовании уголовного дела.

Случаи избиения детей работниками школ и детсадов часты в Азербайджане, но редко получают огласку и реакцию властей, указали детский психолог Лимунат Амрахлы и глава НПО "Образование - 21 век" Этибар Алиев. По их словам, родители нередко знают о насилии над их детьми, однако игнорируют проблему, стремясь избежать конфликтов.

Воспитательница Тарана Садыхова подтвердила 16 июля корреспонденту "Кавказского узла", что зафиксированный на видео инцидент действительно был. Свои действия она объяснила нервным срывом из-за загруженности на работе. «Я сорвалась. Понимаю, что нельзя было так себя вести, я виновата», - сказала Садыхова.

Директор Хумай Гусейнова также не отрицает произошедший инцидент, но заверила корреспондента "Кавказского узла", что это единичный случай, прежде такого в садике не было. «Я разговаривала с автором видеозаписи - соседкой. Мы договорились, что видео не будет размещено в сети, мы сами решим вопрос внутри коллектива. Но соседка не сдержала обещание и разместила запись в сети. Считаю, что не надо было ей так поступать. От того, что общество узнало о нашем детсаде, ничего хорошего не будет», - сказала Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла". Она выразила надежду в справедливом разбирательстве, которое докажет ее невиновность.

Автор видеоролика на правах анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с 2005 года живет рядом с детским садом и ежедневно слышит крики и звуки шлепков. Ролик она сняла тайно, желая зафиксировать происходящее. «Первый директор детсада N 310 тоже была уволена за насилие над детьми», - сказала женщина.

Директор Объединения защиты детей Кямаля Агазаде отвергла слова руководителя детского сада о необъективном к ней отношении. «Это я разместила присланный нам ролик о насилии в детсаде N 310. Зафиксирован факт, ему предшествовал разговор соседки с директором детсада, потом директор отрезала электричество в дом соседки и угрожала ей, после чего соседка прислана видеоролик в наше объединение, и мы его сразу поместили в сеть Facebook*», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане существует проблема нехватки детских садов.

По словам Агазаде, число случаев насилия над детьми в образовательных учреждениях постепенно снижается, так как во многих детских садах и школах устанавливаются камеры, а также усиливается общественный и родительский контроль. «Для искоренения насилия над детьми необходимо проводить просветительскую работу среди персонала, обеспечивать контроль государства. Также в Азербайджане существует проблема нехватки детских садов, по этой причине имеется сверхнормативное количество детей в учреждениях. Государству надо построить новые детские сады для устранения коррупции в этой сфере», - отметила Агазаде.

Против директора и воспитательницы возбуждены уголовные дела по жалобам четырех родителей, обвиняющих их в жестоком обращении с детьми и коррупции при приеме детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Анар Гафаров.

«Расследование идет в Сабунчинской районной полиции, назначена экспертиза. Обвиняемые не задержаны. В зависимости от собранных материалов будут определены пункты Уголовного кодекса, по которым обвиняются директор и воспитательница. Повреждений на детях не обнаружено, в лечебные учреждения никто не помещался», - сказал он.

Дедушка одного из пострадавших детей Сулейман Набиев возмущен действиями директора и воспитателя и требует наказать виновным в жестоком обращении с внуком. «Мы вспомнили, что у нашего ребенка однажды появилась шишка на голове, и он отказывался посещать садик. Но все дети плачут, когда их туда ведут. После видеозаписи узнали о происходящем в этом учреждении», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ребенок Гюлханым Мурадовой ранее посещал детский сад 310. Она поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями, что ребенок не хотел ходить в садик и плакал, когда его туда вели. Кроме того, она вспомнила, что видела на теле ребенка следы насилия, но предполагала, что это из-за драк с другими детьми. После того, как она увидела ролик, она перестала водить ребенка в сад. Мурадова ходила в детский сад, чтобы разобраться в ситуации, но персонал учреждения не захотел с ней общаться.

Бакинский отдел образования, в подчинении которого находятся дошкольные воспитательные учреждения, распространил заявление о расследовании неподобающего поведения работников детского сада N 310. Сообщается об увольнении Садыховой и Гусейновой. В заявлении указано на приоритетность исключения из педагогической практики давления на детей, могущего вызвать психологический вред у детей. «Для этого проводятся просветительские мероприятия среди персонала», - отмечено в заявлении.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители малолетних детей высказали свое мнение касательно применения насилия в отношении воспитанников детских садов.

Врач Мехрибан Ханджанбейли категорически против любой формы насилия над детьми. «Мы специально выбрали детсад с установленными там видеокамерами, по которым родителям в любое время можно наблюдать за детьми, находясь в другом месте», - рассказала она.

Учитель должен иметь право повышать голос, ударить рукой по столу, чтобы отвлечь детей от дурных поступков.

Мать двоих детей Наргиз Алиева также против рукоприкладства и любых других форм физического давления на детей. Она работает учителем начальных классов и отметила также, что бывают дети, которые специально ведут себя плохо. «Но бывают дети, будто специально расстраивающие учебный процесс. На них смотрят другие дети и тоже дерзят. Если не пресекать такое поведение, класс выйдет из-под контроля. Учитель должен иметь право повышать голос, ударить рукой по столу, чтобы отвлечь детей от дурных поступков. Но согласно принятому в стране учебному куррикулюму, всегда прав ребенок, а воспитатель не может применять к нему любое давление, чтобы не создавать стрессовую ситуацию. Дети знают о таком требовании к преподавателям и пользуются этим. А родители, также зная установленные к персоналу ограничения, всегда в конфликтных ситуациях обвиняют учителей», - рассказала она.

Житель села Илису Шахмардан Гаджиев считает, что без применения силы воспитатель не может обеспечивать порядок в детском саду. «Я не говорю про избиения, бить нельзя. Но легкие шлепки по мягкому месту ребенка, чтобы его привести в чувство, заставить выполнять требование воспитателя считаю правильным способом воспитания», - сказал он.

Пользователи Facebook*, комментируя информацию об избиении ребенка в бакинском детском саду, высказали различные мнения касательно того, что привело к такой ситуации.

Эма Рафили отметила нехватку дипломированных воспитателей в детских садах. «Надо проверить наличие дипломов. Большинство проучились шесть месяцев на курсах. Они сами не знают, как нужно обучать детям и как их воспитывать», - написала она.

Жаля Алиева отметила, что бывают дети, который невозможно воспитывать. «Есть трудновоспитуемые дети. Они специально мешают другим детям учиться, дерутся, наносят сверстникам повреждения. В тихий час много говорят, мешая другим спать. Возникает хаос. Если бы снявшая этот ролик проработала три дня воспитателем, от ее воспитанности следа бы не осталось. Лучше бы она выразила свое мнение директору садика и та приняла бы меры», - считает она.

Гюнай Абдуллаева сообщила, что такие формы воспитания практикуются во всех детсадах. «Просто директора скрывают от общественности и родителей. Для того, чтобы происходящее внутри не стало известно всем, они никого внутрь детского сада не пропускают и обнесли учреждения заборами», - написала она.

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