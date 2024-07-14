Два сотрудника детсада в Баку уволены после избиения ребенка

14 июля 2024, 12:59

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Директор и воспитательница детского сада в Баку освобождены от должностей в связи с избиением ребенка, сообщили в управлении образования. Полиция отчиталась о расследовании уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года было опубликовано видео избиения ребенка воспитательницей яслей-детского сада в Исмаиллы. Женщина была уволена после проверки.

Случаи избиения детей работниками школ и детсадов часты в Азербайджане, но редко получают огласку и реакцию властей, указали детский психолог Лимунат Амрахлы и глава НПО "Образование - 21 век" Этибар Алиев. По их словам, родители нередко знают о насилии над их детьми, однако игнорируют проблему, стремясь избежать конфликтов.

В связи с информацией о жестоком обращении с ребенком в детском саду в Сабунчинском районе Баку было проведено расследование, сообщил представитель Главного управления образования города.

"Учитывая недопустимость подобных случаев, не соответствующих учебно-воспитательному процессу, воспитательница была освобождена от должности. Также на основании соответствующей статьи Трудового кодекса были прекращены полномочия директора детского сада", - приводит его слова Media.az.

Инцидент произошел во время "тихого часа", когда дети должны были спать. Сотрудница применила физическую силу к ребенку, который не мог или не хотел уснуть. Сама женщина признала, что допустила насилие над ребенком. "Я сделала такое. Не смогла сдержать свои нервы", - цитирует ее издание.

Районное управление полиции возбудило уголовное дело в связи с происшествием, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров. По его словам, несколько родителей пожаловались на то, что воспитательница в детсаду избивала детей, сообщило 13 июля АПА.

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