16 июля 2024, 15:38

Продлен арест Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья продлил на  три месяца срок содержания под стражей Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Защита просила смягчить ему меру пресечения, так как в рамках этого дела Камнев, обвиняемый также в захвате заложников в ростовском СиЗО, сотрудничал со следствием.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО, 28-летний уроженец Ставрополья Даниил Камнев, выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии. По этому делу он арестован до 15 августа. Камнев, чье дело рассматривает Южный окружной военный суд, обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, причастности к экстремистской организации, подготовке теракта в Кисловодске и прохождении обучения в целях террористической деятельности. 11 июля обвинение запросило для Камнева по делу о теракте в Кисловодске 28 лет лишения свободы.

16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" ("Исламское государство" запрещено на территории России), потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, заявив, что захватившие заложников убиты, а заложники освобождены. Четверо из  заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Южный окружной суд продлил на три месяца арест Даниилу Камневу - выжившему участнику захвата заложников в ростовском СИЗО - по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска, сообщило сегодня ТАСС. ""Суд определил продлить срок содержания под стражей подсудимым на три месяца", - приводятся в сообщении слова судьи.

Защита просила смягчить меру пресечения. "Прошу отказать в ходатайстве прокурора, мой подзащитный с начала следствия сотрудничал. Прошу избрать меру, не связанную с заключением", - процитировало агентство слова адвоката. 

По делу о подготовке теракта в Кисловодске, помимо Камнева, проходят 13 человек. По версии следствия, не позднее 2017 года один из них, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России. Камнев, как полагает следствие, вместе с Сабилей Мамедовой, планировали взорвать здание городского отдела полиции.

После событий 16 июня Камневу предъявлено обвинение по трем статьям: о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и дезорганизации работы изолятора. Как считает следствие, арестованный вместе с сообщниками сбежал из камеры, после чего взял в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО, напали на инструктора-взрывника УФСИН, а также угрожали заместителю дежурного помощника начальника СИЗО и главе оперативного отдела. Кроме того, они напали на инструктора-взрывника 2-го штурмового отделения ГУФСИН России по Ростовской области.

Также суд арестовал до 15 августа уроженца Ингушетии Малика Гандалоева по статье о побеге из мест заключения. Гандалоев участвовал в захвате заложников в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

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Примечание:

"Захват заложников в ростовском изоляторе привел к отставкам силовиков", "Правозащитники связали перевод Алханова из ростовского СИЗО с попыткой выбить показания",  "Арестант пожаловался на насилие в ростовском СИЗО после захвата заложников".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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