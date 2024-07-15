Пикет в поддержку Гаджиева заинтересовал прохожих в Махачкале

15 июля 2024, 19:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одиночным пикетом в защиту журналиста Абдулмумина Гаджиева сегодня заинтересовались прохожие, уже осведомленные о его деле, рассказал после акции коллега осужденного Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. 8 июля пикет Магомедова привлек как махачкалинцев, так и туристов. "Были те, кто знаком с делом. Были и те, кто впервые слышал о нём", - рассказал тогда журналист, отметив, что прохожие демонстрировали сопереживание Абдулмумину Гаджиеву и озвучивали готовность подписать петицию в его защиту.

Сегодня пикет прошел без инцидентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Всё было как обычно. Один раз подошли полицейские, взяли данные, сфотографировали. Участкового не дождались, но, может, он позвонит. Люди подходили, говорили слова поддержки", - сказал он.

Все, кто подходил сегодня к месту пикета, уже были знакомы с делом Гаджиева, отметил журналист. "Часто мало знают или не знают [о деле Гаджиева] юноши. В прошлый раз были такие, лет 14-15. Они узнали об этом и сканировали QR-код [на плакате пикетчика], чтобы ознакомиться поподробнее", - рассказал Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Изменений в положении Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова не произошло, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруги этих осужденных. "Всё хорошо. Всё как и было", - сказала супруга Тамбиева Лаура Курджиева. "Всё хорошо", - лаконично сказала в свою очередь супруга Ризванова Зарема.

В движении дела пока изменений также нет, сообщил адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "Пока ничего о дате апелляции неизвестно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил 8 июля Ашот Норвардян.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.