Защита сочла необоснованным приговор сотрудницам батайской газеты

15 июля 2024, 18:08

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Приговор главреду батайской газеты Елене Пивоваровой и главбуху издания Екатерине Аваковой будет обжалован, заявила защита. После приговора встал вопрос оформления опеки над детьми осужденных, рассказала журналист Вера Южанская.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Батайский горсуд признал виновными в растрате и мошенничестве бывшего главреда местной газеты "Вперед" Елену Пивоварову и главбуха издания Екатерину Авакову. Пивоварова приговорена к 4,5 года колонии, Авакова - к четырем годам. Обе женщины не признали себя виновными.

Елена Пивоварова в 2021 году была обвинена в растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, она предоставляла для доставки недостоверные сведения о числе экземпляров газеты. Изначально речь шла о 400 тысячах рублей, но к сентябрю 2022 года следствие увеличило сумму ущерба до 1,8 миллиона рублей.

Приговор будет обжалован

С приговором суда не согласны ни подзащитные, ни защита, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Пивоваровой Ольга Трофимова. "Приговор будет обжалован. Как только получим отпечатанную копию приговора, тут же будет подготовлена мотивированная апелляционная жалоба на приговор", - сказала она.

По ее словам, у Пивоваровой пока нет жалоб, и заключение под стражу Пивоварова восприняла стойко. "Она прибыла в суд с вещами. В принципе, мы обсуждали и ожидали такого итога суда. Любой человек должен ожидать любого исхода. Состояние её с психологической точки зрения адекватно происходящему… Елена на самом деле очень мужественный человек", - отметила Трофимова.

Судебный процесс по делу проходил "относительно спокойно", отметила адвокат. "Исследовались все доказательства, которые сторона обвинения считала необходимым исследовать", - пояснила она.

При этом, по словам адвоката, сторона обвинения отказалась от части доказательств. "Обвинение отказалось исследовать допросы некоторых свидетелей, которые сторона обвинения сочла ненужными для доказывания вины Пивоваровой и Аваковой. Со стороны защиты также были исследованы все необходимые доказательства: свидетельские показания, заключение специалиста, которое опровергает бухгалтерскую экспертизу и порочит её в процессуальном смысле", - рассказала Ольга Трофимова.

У неё нет здесь родных, которые могли бы взять опеку над 16-летней дочерью

Она отметила, что у Пивоваровой есть дочь наряду с сыном мужа. "Они очень приличные ребята. Елена ни за что не переживает. Несмотря на смерть мужа, у неё очень надежный тыл. У Аваковой положение похуже. У неё нет здесь родных, которые могли бы взять опеку над 16-летней дочерью, которая к тому же не совсем здорова, за ней нужен уход после недавно перенесённой операции. Но сейчас приехала родная сестра Аваковой, которая подключилась к заботе над ребёнком. Но, к сожалению, суд вообще не учёл эти моменты из жизни обвиняемых", - посетовала Трофимова.

Главред ростовской газеты "Наше время" Вера Южанская сочла приговор коллегам из Батайска чрезмерно суровым. "Во-первых, беспрецедентно жестокое наказание, даже если предположить, что есть какая-то вина. У обоих - и у Лены и у Аваковой - без опеки остаются несовершеннолетние дети. Во-вторых, никаких мошеннических действий у них не было. Доказательств вины не представлено, только какие-то косвенные факты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У них нет запасов денег, не на что кормить семью. Это у людей, которых обвиняют, что они якобы обогатились

По мнению Южанской, сейчас важно решить семейные вопросы осужденных. "Надо всё сделать, чтобы их дети не попали в детский дом. У Пивоваровой муж умер во время следствия над ней. Сгорел за полгода (от болезни) от этого кошмара. Их общая дочь несовершеннолетняя. Она сейчас живет с старшим братом (единокровным, по отцу), которому 23 года. Необходимо оформить ему попечительство над ней. У бухгалтера ещё более сложная ситуация. Надо находить родственников для опеки над её дочерью. У них нет запасов денег, не на что кормить семью. Это у людей, которых обвиняют, что они якобы обогатились", - сказала журналистка.

Елена Пивоварова была уволена 12 ноября 2020 года, несмотря на то, что контракт был подписан до 2025 года. 8 декабря того же года Пивоварова рассказала, что острого конфликта с мэрией не было, а причина увольнения лежит в коммерческой плоскости: учредитель издания (Комитет по управлению имуществом) не пополнил капитал ООО "Батайское информационное агентство Вперед", и поэтому к концу 2020 года газета "стала бы принадлежать самой себе, а у администрации на нее были другие планы".

Преследование Пивоваровой не носит политического характера, а связано с проблемой региональных журналистов, получающих финансирование из госбюджета, указал ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

"То, что ей предъявили в качестве обвинения, является проблемой для издателей и журналистов, которые получают финансирование из госбюджета. Там всегда можно найти, к чему подкопаться. Например, деньги выделяют на тираж 11 тысяч экземпляров. А реальный тираж может быть 10200 экземпляров. Проблемы начались после того, как Вера Южанская перестала быть главой Союза журналистов Ростовской области. И Пивоваровой вспомнили «невыполнение обязательств перед областным бюджетом»", - сказал Абросимов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в феврале 2021 года более 100 журналистов из разных регионов России подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Еленой Пивоваровой. Текст этого обращения опубликован на "Кавказском узле".

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