Бывший главред батайской газеты "Вперед" подала иск о восстановлении в должности

09 декабря 2020, 08:07

Острого конфликта с администрацией Батайска не было, причина увольнения лежит в коммерческой плоскости, отметила бывший главный редактор местной газеты "Вперед" Елена Пивоварова. По мнению ростовской журналистки Елены Романовой, смещение Пивоваровой с должности связано с перераспределением финансовых потоков.

Как писал "Кавказский узел", в редакции батайской газеты "Вперед" прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. Журналисты назвали обыски попыткой оказать давление на коллектив и бывшего главреда издания Елену Пивоварову.

Елена Пивоварова была уволена 12 ноября, несмотря на то, что контракт был подписан до 2025 года. "С Пивоваровой прекращено действие трудового договора по пункту второму статьи 278 Трудового Кодекса РФ», - приводит "Российская газета" слова пресс-секретаря главы города Всеволода Чернявского. По публикациям газеты и ее электронной версии можно предположить, что главред уволена за активную редакционную политику. В частности, претензии властей взвали расследование газеты о предприятии — монопольном поставщике питания в детские учреждения города и публикация о том, что Батайск попал в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19.

Бывший главный редактор батайской газеты «Вперед» Елена Пивоварова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что подала иск в суд о восстановлении в должности. «После моего увольнения нашлись предприниматели, оплатившие мне услуги адвоката. Я была поражена, когда мне позвонила адвокат и сказала: «Мы хотим вас восстановить в должности!» - рассказала Пивоварова 8 декабря.

По ее словам, какого-то острого конфликта с администрацией Батайска у нее не было, но были «перманентно наряженные отношения последние два года с новым главой города».

2 октября, на первом заседании городской думы главой Батайска был избран кандидат от «Единой России» Игорь Любченко, ранее возглавлявший батайский филиал «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», сообщил "Ростов-на-Дону онлайн".

"Человек не понимает, что такое СМИ, что мы его помощники, а не копаемся в грязном белье. Он ставил нам в вину, что мы пишем о городских проблемах. Даже то, что мы написали, что Батайск вошел в тройку городов с самым высоким уровнем зараженности", - рассказала она.

По ее словам, отношения с новым руководством города не заладились еще и после истории с одним из бывших заместителей главы. "Его заподозрили в том, что он метит на чье-то место, а нас обвинили, что он слишком уж часто у нас комментирует — хотя комментировал он ситуацию с ЖКХ", - отметила Пивоварова, добавив, что ее обвинили в "рекламировании" заместителя. В итоге ситуация, по ее словам, разрешилась, но "отношения уже не могли оставаться нормальными".

Впрочем, по мнению Пивоваровой, причина ее увольнения была скорее коммерческой. «В прошлом году все СМИ перерегистрировались в ООО, но наш учредитель - Комитет по управлению имуществом - должен был внести определенную сумму в капитал ООО. Он эти деньги не внес. Но в этом случае к концу 2020 года газета стала бы принадлежать самой себе, а у администрации на нее были другие планы», - заявила она.

Поделилась она и подробностями обысков в редакции. По ее словам, у главного бухгалтера газеты Екатерины Аваковой требовали явиться на работу, хотя она болела. Лечащий врач отказался закрыть ей больничный. Авакова приехала в конце концов на работу в сопровождении адвоката, но силовики не предъявили удостоверения и постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия.

"Благодаря камерам, развешанным в редакции, мы смогли увидеть, как они готовились к визиту бухгалтера - отбирали какие-то документы без описи, что-то изымали из бухгалтерской базы 1С, что-то вносили. Адвокат по этому поводу заметил, что делают не выемку документов, а их замещение. При этом, когда они увидели, что бухгалтер пришла с адвокатом, то быстро собрали эти свои листочки и унесли с собой», - сообщила Пивоварова.

Кроме того, по ее словам, сотрудников газеты пытались вызвать на допрос, причем адвоката тогда в городе не было. "Адвокат позвонила следователю и сказала, что у людей по закону есть пять дней, и они пойдут с ней. А когда она приехала, следователь в ответ на ее звонок сказал: «Знаете, а давайте мы перенесем это, может, оно вообще и не понадобится», - отметила Елена Пивоварова.

Она опровергла информацию о долгах газеты. По ее словам, речь идет о задолженности по обязательным платежам за последний квартал 2020 года. "Сначала мы старались платить зарплату, потом - остальные платежи. Других долгов нет. Я специально отправила в Управление информационной политики Ростовской области справки из налоговой инспекции и ФСС, что долгов на 1 октября за нами не было. Мы регулярно отправляли отчеты в Комитет по управлению имуществом, нас проверяли, но никаких нарушений не находили. Из-за небольшого рекламного рынка наша газета планово-убыточная и много лет получает субсидии от города и области, причем в последние годы ситуация ухудшилась, поскольку город срезал субсидии втрое с 3,4 миллиона до одного миллиона. От области мы получаем четыре миллиона рублей в год. Эти субсидии позволяют нам выходить в ноль», - подчеркнула Пивоварова.

В редакции газеты «Вперед» сложилась напряженная обстановка

Источник, близкий к редакции, на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что коллектив газеты "Вперед" раскололся на три части - одни поддерживают бывшего главного редактора, другие являются сторонниками нового главного редактора, а третьи просто пытаются "делать свою работу". Увольнение из редакции, по его словам, пока не было, за исключением главного бухгалтера. Однако, по словам Елены Пивоваровой, после ее ухода из газеты уволились два журналиста.

Новый главный редактор газеты Лариса Белоконь отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию, сославшись на то, что правоохранительные органы скоро всю информацию обнародуют.

Корреспондент «Новой газеты» в Ростовской области Елена Романова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что, по ее мнению, смещение Елены Пивоваровой не связано с какими-то критическими статьями. «Сейчас в области журналисты разделились на две группы. Одна - это те, кто получают субсидии от правительства и Законодательного собрания, которые только на освещение своей деятельности тратят 400 миллионов рублей в год. Вторая — это независимые журналисты, стремящиеся получить поддержку от государства. Газета «Вперед» принадлежит к первой группе. При этом она стремилась выполнять свою работу честно, с соблюдением грани между заказом и журналистским долгом. Но в этом мире случаются и переделы влияния, когда кто-то хочет сесть на те или иные финансовые потоки. Видимо, кто-то решил, что в связи с этим изданию нужен другой главный редактор», - подчеркнула она.