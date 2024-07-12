Суд назначил Елене Пивоваровой реальный срок

12 июля 2024, 04:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший главный редактор батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова приговорена к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. Главный бухгалтер издания получила четыре года заключения.

Как писал "Кавказский узел", бывший главный редактор батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова в начале 2021 года была обвинена в растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По предварительной версии следствия, Пивоварова подозревается в том, что предоставляла для доставки недостоверные сведения о количестве газеты. Изначально речь шла о 400 тысячах рублей, но к сентябрю 2022 года следствие увеличило сумму ущерба до 1,8 млн рублей.

Елена Пивоварова была уволена с должности главного редактора газеты "Вперед" 12 ноября 2020 года, несмотря на то что контракт был подписан до 2025 года. В декабре 2020 года Пивоварова добивалась суд восстановления в должности, однако в марте 2021 года суд отказался восстановить ее.

Батайский городской суд 11 июля вынес приговор бывшему главному редактору местной газеты "Вперед" Елене Пивоваровой и главному бухгалтеру редакции Екатерине Аваковой. Обе признаны виновными по делу о растрате и мошенничестве.

Суд назначил Пивоваровой 4,5 года лишения свободы, Авакова приговорена к четырем годам заключения. Согласно приговору, обе должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Обе женщины не признали себя виновными, сообщил 11 июля “Интерфакс-Юг” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Согласно версии обвинения, Пивоварова и Авакова вступили в сговор для хищения бюджетных средств, которые выделялись на распространение газеты. По данным силовиков, Пивоварова в результате получила половину похищенных средств - почти 960 тысяч рублей.

Комментариями Пивоваровой или ее адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" ока не располагает.

Более 100 журналистов из разных регионов России в 2020 году обращались к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Еленой Пивоваровой. Текст этого обращения был опубликован на "Кавказском узле".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.