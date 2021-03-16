Суд отказался восстановить Пивоварову в должности главреда батайской газеты

16 марта 2021, 16:59

Батайский горсуд не удовлетворил иск бывшего главного редактора батайской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой, оспорившей свое увольнение. Журналистка пообещала обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что Елена Пивоварова, госпитализированная во время допроса следователя, выписана из больницы на амбулаторное лечение. В связи с болезнью Елены Пивоваровой заседание суда по иску о ее необоснованном увольнении было перенесено на 15 марта, сообщила ее адвокат.

Батайский горсуд отказался удовлетворить иск Елены Пивоваровой о восстановлении ее в должности, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда. По его словам, заседание состоялось накануне. Вечером 15 марта заседание еще продолжалось, а потом представители суда не отвечали на звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сама Елена Пивоварова пояснила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что не смогла присутствовать на заседании по состоянию здоровья. "Я еще на больничном и не хочу редицивов. Тем более, что там, по моему мнению, было всё предрешено", - сказала она, добавив, что намерена обжаловать решение суда.

Елена Пивоварова была уволена 12 ноября 2020 года, несмотря на то, что контракт был подписан до 2025 года. "С Пивоваровой прекращено действие трудового договора по пункту второму статьи 278 Трудового кодекса РФ", – привела "Российская газета" слова пресс-секретаря главы города Всеволода Чернявского. По публикациям газеты и ее электронной версии можно предположить, что главред уволена за активную редакционную политику. В частности, претензии властей вызвали расследование газеты о монопольном поставщике питания для детских учреждений города и публикация о том, что Батайск попал в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19.

Напомним, 8 декабря 2020 года Елена Пивоварова рассказала, что подала иск в суд о восстановлении в должности. По ее словам, острого конфликта с мэрией не было, а причина увольнения лежит в коммерческой плоскости: учредитель издания, комитет по управлению имуществом, не пополнил капитал ООО "Батайское информационное агентство Вперед", и поэтому к концу 2020 года газета "стала бы принадлежать самой себе, а у администрации на нее были другие планы". Сказанные 17 декабря 2020 года на пресс-конференции слова Владимира Путина о том, что местным чиновникам следует разобраться в ситуации с увольнением Пивоваровой, означают указание восстановить ее в должности, пояснил политолог Андрей Серенко.

В феврале у Елены Пивоваровой и бывшего главного бухгалтера газеты Аваковой прошли обыски по делу о растрате. 19 февраля Пивоварова была госпитализирована в реанимацию с инсультом. 24 февраля ее выписали, но на следующий день Пивоварова пришла на допрос к следователю, откуда ее увезли на машине скорой помощи и положили в реанимацию. Страховая компания выясняет, не была ли преждевременной выписка Пивоваровой из больницы накануне допроса, сообщила адвокат.

Более 100 журналистов из разных регионов России подписали в феврале обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Еленой Пивоваровой. Текст этого обращения опубликован на "Кавказском узле".