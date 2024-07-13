Священнослужители на пороге храма Самеба. Стоп-кадр видео "Мтавари архи" от 12.07.24, https://www.facebook.com/watch/?v=1733277187213457#_=_(деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России.

13 июля 2024, 21:52

Священник выгнал прихожанина в шортах из храма в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священник храма Самеба выгнал прихожанина в шортах, угрожая ударить и оскорбляя его, следует из видео. Действия священника рассмотрит комиссия по морали Патриархии Грузии. 

В Патриархии Грузии обсудят поступок священника Теймураза Беришвили, который из-за шорт обругал и выгнал из тбилисского храма Самеба. По словам протоиерея Иоане Борелишвили, вопрос будет вынесен на заседание комиссии по морали. Она соберется в ближайшие дни.

Священник удерживает Теймураза Беришвили. Стоп-кадр видео "Мтавари архи" от 12.07.24, https://www.facebook.com/watch/?v=1733277187213457#_=_(деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России."Этот вопрос детально пройдут. [Обсудят], что вызвало гнев отца Теймураза. Сам отец Теймураз обеспокоен и просит отпущения", — привело сегодня его слова агентство "Новости Грузия".

На приложенном к сообщению видео "Мтавари архи", приведена запись инцидента. Священник в белой рясе с возмущением говорит, указывая рукой на мужчину, который ведет запись. Священника пытается удержать другой служитель церкви, а еще один из церковнослужителей пытается помешать снимать происходящее.

Изгнанный из храма прихожанин показал свои ноги в шортах. Стоп-кадр видео "Мтавари архи" от 12.07.24, https://www.facebook.com/watch/?v=1733277187213457#_=_(деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России.После того, как мужчина вышел из храма, он показал свои ноги в шортах. Священник остался на пороге храма и продолжил говорить, обращаясь к автору видео. В момент, когда происходил инцидент, у церкви было пустынно, за происходящим наблюдал лишь один стоящий поодаль мужчина, следует из видео.

На странице "Мтавари архи" в Facebook* к 21.40 мск 13 июля видео набрало 3,1 миллиона просмотра и более 22 тысяч комментариев.

Диалог священника и прихожанина перевело Paper Kartuli. Священник, как следует из перевода, называл прихожанина, "духовной проституткой" и "агентом Америки", угрожал ударить, обвинял в провокации.

Агентство также добавило, что в июне основатель туристической компании Meet me here Tbilisi Поль Римпле сообщал об отказе  священника из Алаверди пустить туристку укрыться в монастыре во время торнадо из-за того, что она была в шортах. 

"Кавказский узел" также писал, что 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе в соборе Святой Троицы в Тбилиси, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме. 2 марта стало известно, что патриархия решила не возвращать икону в храм.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Грузинские правозащитники требуют признать незаконной массовую слежку со стороны спецслужб", "Грузинские активисты потребовали ужесточить наказание за осквернение икон", "Священник собора в Тбилиси взял на себя вину за скандал с иконой Сталина".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 июля 2024, 23:46

13 июля 2024, 22:49

  • Три бойца из Волгоградской области убиты на Украине

    Константин Лейченко, Виктор Ставиновский и Денис Осипов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Суровикинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 836 военных из Волгоградской области.

13 июля 2024, 20:54

13 июля 2024, 19:46

13 июля 2024, 18:47

  • Жители Зеленоморска назвали системной проблему с подачей воды и света

    Проблема с водоснабжением дагестанского села Зеленоморск наблюдается около 10 лет, а перебои с подачей электричества в последние два года приводят к выходу домашней техники из строя, пожаловались местные жители. Администрация села после протестного схода сельчанок объяснила ситуацию износом коммунальных сетей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи