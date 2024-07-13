Священник выгнал прихожанина в шортах из храма в Грузии

13 июля 2024, 21:52

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Священник храма Самеба выгнал прихожанина в шортах, угрожая ударить и оскорбляя его, следует из видео. Действия священника рассмотрит комиссия по морали Патриархии Грузии.

В Патриархии Грузии обсудят поступок священника Теймураза Беришвили, который из-за шорт обругал и выгнал из тбилисского храма Самеба. По словам протоиерея Иоане Борелишвили, вопрос будет вынесен на заседание комиссии по морали. Она соберется в ближайшие дни.

"Этот вопрос детально пройдут. [Обсудят], что вызвало гнев отца Теймураза. Сам отец Теймураз обеспокоен и просит отпущения", — привело сегодня его слова агентство "Новости Грузия".

На приложенном к сообщению видео "Мтавари архи", приведена запись инцидента. Священник в белой рясе с возмущением говорит, указывая рукой на мужчину, который ведет запись. Священника пытается удержать другой служитель церкви, а еще один из церковнослужителей пытается помешать снимать происходящее.

После того, как мужчина вышел из храма, он показал свои ноги в шортах. Священник остался на пороге храма и продолжил говорить, обращаясь к автору видео. В момент, когда происходил инцидент, у церкви было пустынно, за происходящим наблюдал лишь один стоящий поодаль мужчина, следует из видео.

На странице "Мтавари архи" в Facebook* к 21.40 мск 13 июля видео набрало 3,1 миллиона просмотра и более 22 тысяч комментариев.

Диалог священника и прихожанина перевело Paper Kartuli. Священник, как следует из перевода, называл прихожанина, "духовной проституткой" и "агентом Америки", угрожал ударить, обвинял в провокации.

Агентство также добавило, что в июне основатель туристической компании Meet me here Tbilisi Поль Римпле сообщал об отказе священника из Алаверди пустить туристку укрыться в монастыре во время торнадо из-за того, что она была в шортах.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе в соборе Святой Троицы в Тбилиси, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме. 2 марта стало известно, что патриархия решила не возвращать икону в храм.

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