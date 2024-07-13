Потушен пожар на нефтебазе в Ростовской области

13 июля 2024, 12:58

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Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе, который произошел после атаки беспилотников, потушен, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 4 мск в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован, сообщил в 10.21 мск Василий Голубев в своем телеграм-канале. Другие подробности в публикации не приведены.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют регионы ЮФО. Так, 9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, на ее восстановление потребуется до трех месяцев, сообщил представитель компании.

5 июля в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске на Кубани. В результате атаки получили ранения четверо взрослых и две девочки. В тот же день шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений. Вторая девочка была после госпитализации перевезена из районной больницы в краевую детскую больницу в Краснодаре, а остальные пациенты к 6 июля были выписаны из стационара.

21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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