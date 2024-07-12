Рашид Бегларян приговорен к 15 годам по делу о Ходжалинской трагедии

12 июля 2024, 12:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Азербайджане приговорил к 15 годам заключения гражданина Армении Рашида Бегларяна, признав его виновным в пытках военнопленных и мирных жителей во время Ходжалинской трагедии 1992 года.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года следователи в Азербайджане предъявили гражданину Армении Рашиду Бегларяну обвинения в пытках военнопленных и мирных жителей во время событий в Ходжалы в 1992 году.

Рашид Бегларян был арестован в Азербайджане 1 августа 2023 года по обвинению в незаконном пересечении границы в селе Забух (армянское название – Ахавно) Лачинского района. По данным Службы госбезопасности, в ходе допроса Рашид Бегларян сообщил о своей причастности к Ходжалинской трагедии в феврале 1992 года и "указал места совершения преступных действий в отношении гражданского населения".

Суд признал Рашида Бегларяна виновным в военных преступлениях и приговорил его к 15 годам лишения свободы, из которых пять лет он будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима, сообщает сегодня АПА.

На судебном процессе Бегларян был обеспечен адвокатом и переводчиком за государственный счет. Также он был ознакомлен со сказанным на суде и содержанием материалов дела.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.