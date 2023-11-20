Рашид Бегларян обвинен по делу о Ходжалинской трагедии

20 ноября 2023, 10:40

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Задержанному в Карабахе гражданину Армении Рашиду Бегларяну предъявлены обвинения в пытках военнопленных и мирных жителей во время событий в Ходжалы в 1992 году, сообщила Служба госбезопасности Азербайджана

Как писал "Кавказский узел", гражданин Армении Рашид Бегларян был арестован 1 августа в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы в селе Забух (армянское название – Ахавно) Лачинского района. Не исключено его освобождение от ответственности и возвращение на родину, если выяснится, что он нарушил границу непреднамеренно, указали азербайджанские правозащитники.

Рашиду Бегларяну предъявлено обвинение в пытках азербайджанских военнопленных и мирных жителей и в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе допроса Рашид Бегларян сообщил о своей причастности к Ходжалинской трагедии в феврале 1992 года. "На месте в ходе следственного действия Рашид Бегларян дал подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Напомним, 2 ноября СГБ Азербайджана сообщила о задержании Мадата Бабаяна, обвиняемого в массовых убийствах азербайджанских жителей Ходжалы в феврале 1992 года. Бабаян, задержанный во время военной операции Азербайджана в Карабахе в сентябре, признал свою причастность к событиям первой Карабахской войны и рассказал о деталях преступлений, заявило ведомство.

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