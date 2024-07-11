Специалисты оценили масштаб угрозы от разлива нефти в Астраханской области

11 июля 2024, 15:25

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Вода и рыба из реки Бахтемир из-за загрязнения акватории нефтепродуктами может представлять опасность для людей, предупредил врач. В зоне риска и обитатели прибрежной фауны, считает эколог.

8 июля стало известно о масштабном разливе нефти в Астраханской области - в акватории порта Волго-Каспийского морского судоходного канала на левом берегу реки Бахтемир, которая является одним из рукавов в дельте Волги.

"Зафиксировано загрязнение водного объекта и прибрежной полосы почвы маслянистым веществом. На момент осмотра площадь загрязнения составила 2 133 кв. м. Источник загрязнения не установлен. Специалистом ФГБУ "СевКасптехмордирекция" отобраны пробы природной воды на наличие превышений загрязняющих веществ к общим нефтепродуктам", - привело в тот же день ТАСС слова исполняющей обязанности заместителя руководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Дарьи Галкиной

Руководитель общественного движения "Экология Астрахани" Владимир Коноваленко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с углублением Волго-Каспийского судоходного канала, который берёт своё начало от соединения с рекой Бахтемир, увеличился и грузопоток в этой водной артерии.

"Углубляли судоходный канал до 4,5 метров как раз для целей перевозок. Поручение президента выполнили. Больший поток (судов) - большие риски аварий. Где-то баржи с газовой серой садятся на мель, следуя из порта Бузан, где-то обнаруживаются сливы нефтепродуктов или вот так, как произошел (инцидент). Но о причинах (инцидента) сообщит прокуратура", - сказал он.

Любые техногенные загрязнения негативно влияют на экологию рек дельты Волги, на биом водоёмов, подчеркнул Коноваленко.."У нас не одна река, а множество протоков от Волги, и всех её обитателей это не затронет. Вряд ли обнаружится массовая гибель рыбы или других обитателей. Отдельные эпизоды (отравления) с земноводными и пресмыкающимися будут - им труднее избежать загрязнения береговой водно-травянистой среды", - пояснил Владимир Коноваленко.

Врач-терапевт Сергей Колесников в своей практике часто сталкивался с отравлениями, связанными с нефтепродуктами. Врач работал на одном из нефтеперерабатывающих предприятий юга страны (просил не называть предприятие). Колесников рассказал корреспонденту, что нефтепродукты, попадая в водоемы, в летнее время довольно быстро (в течение суток) разлагаются на фракции. Тяжелые фракции сразу оседают на дно водоемов и там постепенно разлагаются — вплоть до полного исчезновения. На это, в зависимости от природных условий, могут уйти как месяцы, так и годы. Одна из фракций — тонкая пленка (слик) формируется на поверхности водоемов на больших площадях. Пленка ограничивает доступ кислорода в глубины водоема, что смертельно опасно для водной флоры и фауны. Для людей же, по словам Колесникова, большую опасность представляют фракции в растворенном или эмульгированном виде.

Воду, которую селяне берут из водоема для приготовления пищи, необходимо пропускать через фильтры очистки воды

"Вредное действие нефти как на растения и животных, так и на людей возможно в формах различных интоксикаций. Прямой же контакт с загрязнителем на поверхности водоемов и на берегах, может привести к острым формам различных заболеваний аллергического характера и химических отравлений. Степень подобного вреда зависит от концентраций нефтепродуктов, попавших на (и в) тело человека или животного. Особую опасность подобное загрязнение представляет для детей. Как известно, вдоль реки Бахтемир располагается множество населенных пунктов. Там много туристов и рыбаков в летнее время. Подобные аварии с разливом нефти в таких местах недопустимы", - заявил врач Колесников.

Сергей Колесников посоветовал жителям сел, расположенных вдоль реки Бахтемир, не употреблять в пищу рыбу из реки. Воду же, которую селяне берут из водоема для приготовления пищи, необходимо пропускать через фильтры очистки воды. "Речную воду нельзя употреблять без доочистки, даже после кипячения", - пояснил врач.

27 июня Росприроднадзор сообщил, что Нижне-Волжское межрегиональное управление ведомства через суд добилось возмещения вреда, причиненного ФГУП «Росморпорт» водному объекту в результате загрязнения тяжелыми металлами р. Бахтемир, на сумму 2 072 850,75 рублей. "Загрязнения, поступающие в водные объекты, являются источниками «первичного загрязнения», которые накапливаясь в больших концентрациях в загрязненных донных отложениях, могут, в свою очередь, послужить источником «вторичного» загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, вызывая тем самым ухудшение качества воды", - отметило ведомство в сообщении на своем сайте, добавив, что "деятельность компании "Росморпорт" "значительно ухудшает экологическую обстановку прилегающего района".

"Кавказский узел" также писал, что Росприроднадзор не раз сообщал о загрязнении акватории в Астраханской области нефтепродуктами. Так, 7 января ведомство информировало, что в протоке Серебряная Воложка в Астрахани обнаружены нефтепродукты, площадь загрязнения достигла 800 квадратных метров.

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