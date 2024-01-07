В Астрахани выявлено загрязнение протоки нефтепродуктами

07 января 2024, 04:34

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В протоке Серебряная Воложка в Астрахани обнаружены нефтепродукты, площадь загрязнения достигла 800 квадратных метров, сообщил Росприроднадзор.

Росприроднадзор сообщил 6 января о загрязнении нефтепродуктами акватории протока Серебряная Воложка в Астраханской области.

По данным ведомства, о загрязнении реки в Трусовском районе Астрахани сообщили в полицию местные жители. Совместно с полицейскими на место приехали сотрудники Росприроднадзора, которые выявили пятна и серую пленку на воде с характерным для нефтепродуктов запахом. Общая площадь загрязнения составила около 800 квадратных метров, пишет 6 января "Интерфакс".

Отмечается, что в данном протоке находится отстой судов "Морспасслужбы", в границах которого и было локализовано загрязнение, установлены боновые заграждения. Специалисты взяли пробы воды на анализ, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря прошлого года жители села Вольное в Харабалинском районе пожаловались властям на проблему с питьевой водой из-за обмеления реки, прибывший на место депутат обнаружил разбросанное на берегу реки химическое вещество, предположительно, удобрение.

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