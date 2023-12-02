Сельчане в Астраханской области призвали власти решить проблему с питьевой водой

02 декабря 2023, 08:03

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Жители села Вольное в Харабалинском районе пожаловались властям на проблему с питьевой водой из-за обмеления реки, после чего прибывший на место депутат обнаружил разбросанное на берегу реки химическое вещество. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников за отсутствие контроля.

Жители села Вольное Харабалинского района обратились к властям с жалобой на проблему с водоснабжением из-за обмеления реки Ахтубы.

Прибывший на место депутат областной думы убедился в обмелении реки, из которой вода поступает в дома местных жителей. Кроме того, было обнаружено разбросанное на берегу химическое вещество, предположительно удобрение, которое возят на расположенные неподалеку поля, передала 1 декабря Astrakhan.su.

Местные жители отметили, что как только уровень воды в реке поднимется, то химическое вещество попадет в Ахтубу. Пробы вещества отправлены на экспертизу, отметил паблик "Жесть Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

Эта запись с паблике "Жесть Астрахань", на который подписаны почти 75 тысяч пользователей, на 08.00 мск 2 декабря набрала 38 отметок с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"В Астраханской области нужно разогнать отделение Роспотребнадзора. Куда ни глянь, то мусор везде, то вода грязная", – заявила Нина Кравцова.

"Нина, это не к Роспотребнадзору вопросы, а к Росприроднадзору. Это они должны следить", – ответила ей Диана Елизарова.

"Какой бардак. Все с рук сходит! Куда природоохранные организации смотрят? Уже и так биологическая катастрофа в Астрахани, так еще и воду в водоемах травят", – возмутилась Анна Гайворонская.

"Удалось избежать трагедии. Но если что-нибудь случится, то можно узнать чье это поле", ­– заявил Роман Седов.

На 08.00 мск на сайте администрации Харабалинского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Вольное на проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября жители села Тишково в Астраханской области пожаловались, что в их дома с 13 ноября не поступает вода, что жалобы в надзорные органы не дают результата, а ресурсоснабжающая организация не идет на диалог с гражданами. Питьевую воду развозит глава сельского поселения на своем личном автомобиле.

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