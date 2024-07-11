Продлен срок ареста Ильяса Якубова

11 июля 2024, 04:04

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Суд в Москве продлил срок содержания под стражей бойцу ММА из Чечни Ильясу Якубову, обвиненному в публичном оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", Ильяс Якубов был задержан в Москве в октябре 2023 года по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева. Спортсмен просил суд о переводе под домашний арест, но получил отказ. В апелляционной жалобе Якубов заявлял, что доказательств его причастности к преступлению в деле нет, а следствие ведется неэффективно и намеренно затягивается.

Шамиль Басаев был руководителем штурма Грозного в августе 1996 года, организатором терактов и захвата заложников в Буденновске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году, школы в Беслане в 2004 году, а также руководителем вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году и нападения на Нальчик в октябре 2005 года.

Срок срок содержания Якубова под стражей 9 июля был продлен еще на два месяца, сообщило со ссылкой на друзей спортсмена издание MetaRatings.

О продлении ареста бойцу ММА 10 июля сообщил и Telegram-канал "ЧП/Чечня". «Ильяс передает всем братьям салам. Сильного духом ничто не сломит», – написали в социальных сетях знакомые Якубова.

Силовики задержали спортсмена, когда он прилетел в Москву из Абу-Даби. Ранее адвокат Ильяса Якубова заявлял, что защита бойца ММА из Чечни будет добиваться условного срока лишения свободы для него.

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