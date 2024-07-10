Илькину Амрахову отказано в освобождении из-под стражи

10 июля 2024, 18:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная жалоба арестованного по делу Toplum TV активиста Илькина Амрахова на продление ему срока предварительного заключения оставлена без удовлетворения. Из-за ареста Амрахова в затруднительном положении оказались его больные родственники, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли еще на три месяца, до 6 октября, несмотря на проблемы у него со здоровьем. На такой же срок продлен арест Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова и Али Зейнала.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV, а также три сотрудника Института демократических инициатив заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 10 июля состоялось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Амрахова до 6 октября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова.

"Мы просили апелляционный суд расследовать фактические обстоятельства дела. До сих пор стороне защиты не понятно, в чем заключается необходимость предварительного заключения, изоляции молодого человека от общества. Достоверных первичных доказательств, обосновывающих привлечение его к уголовной ответственности, нет. С другой стороны, мы просили суд принять во внимание материальное положение семьи Амрахова, рассказала адвокат.

По ее словам, Илькин обеспечивал лечение брата. "Его мать страдает сахарным диабетом, астмой. Брат Илькина Шахрияр из-за травм, полученных во время армейской службы, заболел острой формой шизофрении. Все расходы, связанные с лечением брата, оплачивал Илькин, который, продолжая образование в магистратуре, также работал. Арест Илькина поставил в сложное положение и его больного брата, состояние которого из-за перерыва в лечении стало ухудшаться", - рассказала Рагимова.

По ее словам, сторона защиты просила изменить меру пресечения и освободить Амрахова до завершения следствия из-под стражи.

"Мы просили, чтобы Илькина освободили из-под стражи. Находясь на свободе, он по первому же вызову мог бы явиться на следствие. Однако апелляционный суд не учел наших доводов и оставил Илькина под стражей", - сказала Рагимова.

По ее словам, необоснованное содержания Амрахова под стражей нарушает его права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированную статьей 5 Европейской конвенцией прав человека.

Она отметила, что защита обратится в ЕСПЧ для признания нарушения прав Амрахова.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба Амрахова оставлена без удовлетворения. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.