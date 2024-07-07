Активист в Адыгее оштрафован за анонс акции памяти жертв Кавказской войны

07 июля 2024, 16:54

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Суд в Адыгее оштрафовал на 15 тысяч рублей черкесского активиста Ильяса Сообцокова, посчитав нарушением его анонс акции в память о жертвах Кавказской войны. Сообцоков отверг обвинение в организации несогласованного митинга.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции по случаю 160-летия ее окончания прошли в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. В результате Кавказской войны адыги были поставлены на грань уничтожения, заявили участники митинга в Нальчике.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа, живущего в России и за рубежом. В трёх республиках юга России адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов.

Тахтамукайский райсуд Адыгеи приговорил черкесского активиста, учредителя региональной общественной организации «Адыгэ Хасэ» Ильяса Сообцокова к штрафу 15 тысяч рублей. Суд счел его организатором несанкционированной акции, поскольку Сообцоков расклеивал листовки об акции к годовщине окончания Кавказской войны, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ильяс Сообцоков – уроженец и житель аула Тахтамукай – был обвинен по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ 1 , указано в карточке дела на сайте суда. По данным суда, Сообцоков "без согласования с органом местного самоуправления о проведении митинга" разместил в ауле около памятника защитникам Черкесии "плакаты о проведении публичного мероприятия", говорится в датированном 21 мая постановлении суда, размещенном в карточке дела.

Протокол о нарушении составил офицер полиции, сотрудник Центра по противодействию экстремизму. Ильяс Сообцоков на заседании суда не признал вину. Он заявил, что не был организатором публичного мероприятия. "А также пояснил, что в администрацию муниципального образования им был предоставлен плакат о проведении публичного мероприятия, после чего расклеены листовки", - говорится в документе.

Однако суд пришел к выводу, что активист "не обратился с уведомлением о проведении публичного мероприятия в администрацию МО «Тахтамукайское сельское поселение»".

"Суд считает, что цель административного наказания может быть достигнута путем назначения наказания в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей", - постановил судья Владимир Шепель.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

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