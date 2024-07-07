Фемида. Фото: Ю. Гейко, "Югополис"

07 июля 2024, 08:25

Суд в Волгограде счел смягчающим обстоятельством участие мужа подсудимой в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил за мошенничество к двум годам лишения свободы условно жительницу Волжского Альбину Дрюпину, сочтя смягчающим обстоятельством участие ее мужа в военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, от мошеннических действий жительницы Волжского Альбины Дрюпиной пострадали 17 человек, при этом четверым причинен значительный ущерб. Дрюпина нескольким обманутым возместила ущерб.

Волгоградский областной суд утвердил вынесенный ей ранее судом предыдущей инстанции приговор, признав Дрюпину виновной и приговорив к двум годам лишения свободы условно. Суд счел одним из смягчающих обстоятельств участие мужа подсудимой в специальной военной операции на Украине, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда несколько дней назад.

Уточняется, что Дрюпина признана виновной по частям 1-й и 2-й статьи 159 УК РФ ("Мошенничество путем обмана с причинением значительного ущерба", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Подробности по делу Дрюпиной не приведены.

Комментариев от жительницы Волжского или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня стало известно, что суд в Волгограде приговорил к семи годам заключения бывшего участника спецоперации на Украине Алексея Жарикова, который, по версии следствия, нанес своей бабушке несколько ударов стулом, отчего она умерла в больнице.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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