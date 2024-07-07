Суд в Волгограде счел смягчающим обстоятельством участие мужа подсудимой в СВО

07 июля 2024, 08:25

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Суд в Волгограде приговорил за мошенничество к двум годам лишения свободы условно жительницу Волжского Альбину Дрюпину, сочтя смягчающим обстоятельством участие ее мужа в военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, от мошеннических действий жительницы Волжского Альбины Дрюпиной пострадали 17 человек, при этом четверым причинен значительный ущерб. Дрюпина нескольким обманутым возместила ущерб.

Волгоградский областной суд утвердил вынесенный ей ранее судом предыдущей инстанции приговор, признав Дрюпину виновной и приговорив к двум годам лишения свободы условно. Суд счел одним из смягчающих обстоятельств участие мужа подсудимой в специальной военной операции на Украине, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда несколько дней назад.

Уточняется, что Дрюпина признана виновной по частям 1-й и 2-й статьи 159 УК РФ ("Мошенничество путем обмана с причинением значительного ущерба", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Подробности по делу Дрюпиной не приведены.

Комментариев от жительницы Волжского или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня стало известно, что суд в Волгограде приговорил к семи годам заключения бывшего участника спецоперации на Украине Алексея Жарикова, который, по версии следствия, нанес своей бабушке несколько ударов стулом, отчего она умерла в больнице.

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