Судейский молоток. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

30 июня 2024, 12:03

Участнику СВО вынесен мягкий приговор в Волгограде по делу об убийстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил к семи годам заключения бывшего участника спецоперации на Украине Алексея Жарикова, который, по версии следствия, нанес своей бабушке несколько ударов стулом, отчего она умерла в больнице.

Согласно материалам дела, житель Волгограда Алексей Жариков, принимавший ранее участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, вернувшись домой с работы услышал претензии от своей бабушки, с которой он проживал.

Разозлившись, Жариков несколько раз ударил ее стулом по лицу и затылку, а затем не менее 12 раз ударил по телу. Бабушка смогла выйти во двор и попросить соседку, чтобы та вызвала полицию и скорую помощь. Пожилая женщина умерла в больнице, врачи диагностировали у нее отек головного мозга, передало 29 июня в своем телеграм-канал издание "Верстка"*.

На суде Жариков заявил, что не бил бабушку, а лишь оттолкнул ее, отчего она упала на стоявший в углу стул. По его словам, синяки по всему телу у нее и рана на голове появились, так как она неоднократно падала во дворе.

Соседка утверждает, что Жариков систематически бил бабушку, из-за чего неоднократно вызывали полицию.

Суд приговорил Жарикова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вынося приговор, суд счел его участие в специальной военной операции одним из смягчающих обстоятельств.

В карточке дела на сайте Дзержинского районного суда Волгограда указано, что Жариков признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (предусматривает до 15 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Суд заявил, что пришел к выводу, что Жариков не намеревался убивать бабушку, а хотел нанести тяжкий вред ее здоровью. Что он должен был предвидеть последствия своих действий, но отнесся к этому безразлично.

Комментариев от представителей Алексея Жарикова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно смягчали приговоры подсудимым, засчитывая их участие в СВО в качестве смягчающего обстоятельства. В частности, 14 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону вынес мягкий приговор военному за кражу.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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