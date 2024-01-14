Фемида. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

14 января 2024, 07:37

Суд в Ростове-на-Дону вынес мягкий приговор военному за кражу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего-контрактника Александра Федорова к двум годам лишения свободы условно за кражу и за приведение в негодность объекта жизнеобеспечения, посчитав смягчающим обстоятельством участие Федорова в спецоперации на Украине.

По версии следствия, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине военнослужащий-контрактник Александр Федоров украл вместе с двумя сообщниками из канализационных колодцев медные телефонные кабели, принадлежавшие ПАО "Ростелеком".

Согласно материалам дела, было украдено не менее 80 метров кабеля, из-за чего без связи и интернета остались более 460 абонентов. Федорова и его сообщников задержали, когда они прямо на улице пытались распилить мотки кабеля, передали 13 января "Кавказ. Реалии"*.

Суд приговорил Александра Федорова к двум годам лишения свободы условно. При этом суд в качестве смягчающего обстоятельства посчитал участие Федорова в СВО. Два его сообщника приговорены к реальным срокам заключения.

Александр Федоров обжаловал приговор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, но суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. В карточке дела на сайте суда уточняется, что Федоров признан виновным в краже и в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суды на юге России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, посчитав их участие в СВО смягчающим обстоятельством. В частности, 19 декабря 2019 года стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал военнослужащего-контрактника Данила Беседина на 25 тысяч рублей за применение насилия к полицейском.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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