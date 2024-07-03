03 июля 2024, 04:05

Верховный суд Ингушетии оставил в силе приговор Юсупу Костоеву

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Оставлен в силе приговор бывшему министру образования и науки Ингушетии Юсупу Костоеву, чье дело кассационный суд вернул на повторное рассмотрение. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года стало известно о возбуждении дела в отношении чиновника, который в 2018 году подписал документы о поставке оборудования для детского технопарка "Кванториум" на сумму около 37 млн рублей, но оборудование при этом поставлено не было. В июле того же года дело бывшего министра образования и науки республики дошло до суда. Известно, что в период с 2016 по 2019 годы пост министра занимал Юсуп Костоев. В начале мая Костоев, приговоренный к 2,5 года лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями, отпущен на свободу решением кассационного суда. Его уголовное дело было передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Верховный суд Ингушетии оставил в силе приговор бывшему министру образования и науки республики Юсупу Костоеву, говорится в сообщении, опубликованном 2 июля на странице Верховного суда республики Ингушетия в соцсети "ВКонтакте".

Магасский районный суд повторно рассмотрел дело Костоева и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности с осуществление функций представителя власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий на три года. На указанный приговор прокурор принес апелляционное представление, защитник также обжаловал приговор. Дело Костоева поступило на повторное рассмотрение в Верховный суд Ингушетии 23 мая.

Апелляционная инстанция Верховного суда Ингушетии оставила приговор без изменения, апелляционные представление и жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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