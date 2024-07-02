02 июля 2024, 19:07
Халитов разозлил власти Чечни звонком Айшат Кадыровой
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Похищение родных живущего за рубежом чеченского блогера Хасана Халитова - месть за его звонок вице-премьеру Чечни Айшат Кадыровой, угрозы Халитову высказывал сын главы Чечни Адам, уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они выразили опасение за состояние родных блогера, в особенности пожилого отца.
Как писал "Кавказский узел", критик Рамзана Кадырова Хасан Халитов заявил, что власти несколько дней назад вызвали для беседы в Грозный его отца и двоих братьев, с тех пор их местонахождение неизвестно.
2 октября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что его старшая дочь и министр культуры Чечни Айшат Кадырова станет вице-премьером Чечни по социальному блоку. Его сын Адам, которому в ноябре исполнилось 16, стал широко известен после видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, после этого Адам Кадыров получил множество наград, в ноябре 2023 года назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а весной стал куратором Российского университета спецназа, говорится в справке "Главное о кадровой политике Кадырова".
Cитуация с родственниками Халитова вызывает крайнее беспокойство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Вайфонда" . "Как сообщал сам Халитов, у него состоялся разговор с Айшат Кадыровой, дочерью <главы республики> и по совместительству чиновницей в Чечне. В том разговоре Халитов пытался узнать о судьбе <ранее> похищенных в Чечне, а также задал вопрос о происхождении баснословных богатств семьи Кадырова. В частности, он указал на то, что аксессуары Айшат стоят сотни тысяч долларов. Та не ответила. Но после этого Халитову звонил сын Кадырова Адам и обещал в течение двух недель его убить. На фоне этого и были похищены родственники Халитова", - сообщил он.
В ролике, размещенном в своем YouTube-канале, Халитов 24 июня опубликовал аудиодорожки разговоров, как он утверждает, с Айшат Кадыровой, после чего ему перезвонили предположительно ее муж и брат Адам, Разговоры велись на чеченском языке. Телефонные разговоры халитова с собеседником-женщиной и собеседником-мужчиной не переведены, на разговор с третьим собеседником наложены субтитры. "Он мне начал звонить, угрожать, что убьет", - говорит Халитов. В разговоре, который приведен, собеседник Халитова пытается выяснить, почему Халитов звонил Айшат, хотя должен был говорить с мужчинами семьи Кадыровых. На это Халитов отвечает, что ее назначили начальницей над мужчинами, поэтому он позвонил ей. "Ты у меня полетишь, недолго тебе осталось. Я ее брат Адам <...> Ты не видел, как заставляют плакать твоего брата ? Я звоню, чтобы тебе сказать, я тебя убью. В течение двух недель убью", - заявляет собеседник Халитова. Блогер на это отвечает оскорблениями, следует из видео. "Кавказский узел" не может проверить, были ли собеседником Халитова именно Адам Кадыров.
"Особенно переживаем за отца Халитова. Он в преклонном возрасте. Подобные потрясения могут быть для него фатальными", - сказал он.
Главная причина столь бурной реакции кадыровцев, по мнению представителя "Вайфонда", это разоблачение источников финансирования семьи Кадырова, опубликованное недавно одним из СМИ. "Были показаны схемы воровства и отмывания бюджетных денег Кадыровым и его окружением. Это неудобная для них тема. Поэтому сейчас и происходит такая агрессивная реакция", - заявил представитель фонда.
Кадыров пытался оклеветать противников, напомнил представитель фонда."Тумсо Абдурахманова обвинил, что тот заказал или приказал поджечь кому-то машину в Чечне. Кстати, Кадыров впервые назвал Тумсо по имени. Также он заявил, что Халитов якобы сам что-то дорогое купил своей дочери. Видно, что Кадырову наступили на " больную мозоль", - сказал он.
Председатель комитета Гражданское содействие (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» признана иностранным агентом) Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) заявила, что целями похищений родственников может быть как желание заставить замолчать критиков чеченских властей, так и перетянуть на свою сторону. "Чаще всего они хотят, чтобы критики замолчали. Но бывали случаи, когда путём шантажа через похищения родственников заставляли перестать быть оппонентом и наоборот, перейти к Кадырову ", - заметила Ганнушкина.
"Кавказский узел" также писал, что Хасан Халитов ранее неоднократно жаловался на преследования его родственников в Чечне. В частности, 27 января 2022 года он рассказал, что его отца уволили с работы, а сестру вынудили закрыть бизнес.
24 января 2022 года Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. По словам блогера, человек, приславший фотографии, угрожал обнародовать их, если Халитов не прекратит критику чеченских властей.
Сестру Халитова не похищали и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики. По мнению правозащитников, родные Халитова записали ролики под давлением и угрозами.
С 22 по 24 декабря 2022 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и правозащитника Аслана Арцуева.
Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"