Блогер Хасан Халитов. Скриншот https://svtv.org/news/2021-12-25/v-chiechnie-pokhishchieny/

02 июля 2024, 08:20

Хасан Халитов заявил о похищении родственников в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Критик Рамзана Кадырова Хасан Халитов заявил, что власти несколько дней назад вызвали для беседы в Грозный его отца и двоих братьев, и что с тех пор неизвестно их местонахождение.

По словам оппозиционного блогера Хасана Халитова, который проживает в Турции, 28 июня его отец пропал после того, как вышел из дома. В тот же день братья Халитова были вызваны для беседы в Грозный и с тех с ними нет связи.

Халитов считает, что похищения его родственников связаны с его попыткой поговорить о похищениях в Чечне с дочерью главы республики Айшат Кадыровой. Блогер опасается показательной расправы над его родственниками. Он отметил, что когда ранее похищали его родных, то отца возвращали в тот же день, сообщило 1 июля "ОВД Инфо"*.

Халитов также отметил, что раньше после похищения родственников ему выдвигались определенные требования, например, удалить ролик. Сейчас же никаких условий не выдвигается.

В своем телеграм-канале 30 июня блогер написал, что его отца Гани Халитова, а также двоих родственников Рамзана Халитова и Хусейна Халитова последний раз видели в Грозном, когда их вызвали власти.

"Кавказский узел" также писал, что Хасан Халитов ранее неоднократно жаловался на преследования его родственников в Чечне. В частности, 27 января 2022 года он рассказал, что его отца уволили с работы, а сестру вынудили закрыть бизнес.

24 января 2022 года Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. По словам блогера, человек, приславший фотографии, угрожал обнародовать их, если Халитов не прекратит критику чеченских властей.

Сестру Халитова не похищали и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики. По мнению правозащитников, родные Халитова записали ролики под давлением и угрозами.

С 22 по 24 декабря 2022 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и правозащитника Аслана Арцуева.

20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде силовики увезли в Чечню мать критика Кадырова Абубакара Янгулбаева – Зарему Мусаеву. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Халитов назвал имя шантажиста", "Абубакар Янгулбаев ответил Кадырову на обвинения в пособничестве терроризму", "Петиция в защиту прав Мусаевой набрала более 77 тысяч подписей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 июля 2024, 09:18

  • Сертификация педагогов показала проблемы в системы образования в Азербайджане

    Система сертификации педагогов позволяет поддерживать должный уровень их подготовки, уверено Минобразования страны. Чиновники не делают ничего, чтобы помогать учителям поддерживать уровень профессиональных знаний, а сложности с прохождением сертификационных экзаменов усиливают проблему нехватки кадров в сельских школах, отметили эксперты в области образования. Ушедшие из профессии преподаватели рассказали "Кавказскому узлу", что не жалеют об изменениях в их жизни.

02 июля 2024, 07:21

02 июля 2024, 06:27

  • Боец с Кубани убит на Украине

    Александр Слисенко из Курганинского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 451 бойца из Краснодарского края.

02 июля 2024, 05:33

02 июля 2024, 04:34

  • Представители Нагорного Карабаха приветствовали резолюцию конгрессменов США

    Члены Конгресса США Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийную резолюцию с осуждений действий Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывом обеспечить право карабахских армян возвращение на родину. Представители Нагорного Карабаха приветствовали резолюцию и выразили надежду, что ее положению будут реализованы в политике США.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи