Хасан Халитов заявил о похищении родственников в Чечне

02 июля 2024, 08:20

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Критик Рамзана Кадырова Хасан Халитов заявил, что власти несколько дней назад вызвали для беседы в Грозный его отца и двоих братьев, и что с тех пор неизвестно их местонахождение.

По словам оппозиционного блогера Хасана Халитова, который проживает в Турции, 28 июня его отец пропал после того, как вышел из дома. В тот же день братья Халитова были вызваны для беседы в Грозный и с тех с ними нет связи.

Халитов считает, что похищения его родственников связаны с его попыткой поговорить о похищениях в Чечне с дочерью главы республики Айшат Кадыровой. Блогер опасается показательной расправы над его родственниками. Он отметил, что когда ранее похищали его родных, то отца возвращали в тот же день, сообщило 1 июля "ОВД Инфо"*.

Халитов также отметил, что раньше после похищения родственников ему выдвигались определенные требования, например, удалить ролик. Сейчас же никаких условий не выдвигается.

В своем телеграм-канале 30 июня блогер написал, что его отца Гани Халитова, а также двоих родственников Рамзана Халитова и Хусейна Халитова последний раз видели в Грозном, когда их вызвали власти.

"Кавказский узел" также писал, что Хасан Халитов ранее неоднократно жаловался на преследования его родственников в Чечне. В частности, 27 января 2022 года он рассказал, что его отца уволили с работы, а сестру вынудили закрыть бизнес.

24 января 2022 года Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. По словам блогера, человек, приславший фотографии, угрожал обнародовать их, если Халитов не прекратит критику чеченских властей.

Сестру Халитова не похищали и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики. По мнению правозащитников, родные Халитова записали ролики под давлением и угрозами.

С 22 по 24 декабря 2022 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и правозащитника Аслана Арцуева.

20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде силовики увезли в Чечню мать критика Кадырова Абубакара Янгулбаева – Зарему Мусаеву. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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