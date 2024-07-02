Сертификация педагогов показала проблемы в системы образования в Азербайджане

02 июля 2024, 09:18

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Система сертификации педагогов позволяет поддерживать должный уровень их подготовки, уверено Минобразования страны. Чиновники не делают ничего, чтобы помогать учителям поддерживать уровень профессиональных знаний, а сложности с прохождением сертификационных экзаменов усиливают проблему нехватки кадров в сельских школах, отметили эксперты в области образования. Ушедшие из профессии преподаватели рассказали "Кавказскому узлу", что не жалеют об изменениях в их жизни.

Как сообщал "Кавказский узел", сертификационный экзамен в Азербайджане, по данным Минобразования, не смогли пройти более 3900 школьных учителей. Восемь педагогов, которые не набрали на сертификационных экзаменах необходимые для продолжения работы баллы, провели 28 июня акцию протеста у здания министерства науки и образования Азербайджана. Они рассказали, что не смогли пройти экзамен из-за зависания компьютеров и отсутствия навыков работы на них.

В Азербайджане 21, 22 и 24 июня проведен этап тестового экзамена в рамках процесса сертификации учителей. В этом году сертификация охватила учителей математики, азербайджанского языка, английского языка, русского языка (азербайджанский сектор), русского языка и литературы (русский сектор), немецкого и французского языков, сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник министерства науки и образования. Учителя, прошедшие аттестацию, получат сертификат на продолжение преподавательской деятельности в течение следующих пяти лет. Участие в экзамене преподавателей старше 60 лет организуется на добровольной основе. В этом году в процессе приняло участие более 30 000 преподавателей.

В прошлом году в сертификации преподавателей принял участие 29 951 учитель. Из них 5 246 педагогам, прошедшим аттестацию, заработная плата была увеличена на 35 процентов, 17 914 учителям - на 10 процентов.

Не сдавшие экзамен по аттестации допускаются на повторный экзамен, если преподаватель не может набрать минимальные 30 баллов на повторном экзамене, с ним расторгается трудовой договор, сообщил в министерстве.

В прошлом году аннулированы трудовые договоры с 743 педагогами, повторно не прошедшими сертификацию, сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана. Из 743 учителей 606 человек вновь не смогли набрать минимальный проходной бал, а 137 не явились на экзамен. В соответствии с "Положением об аттестации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях" и согласно Трудовому кодексу, с 4 сентября 2023 года с указанными лицами расторгнуты трудовые договоры. Министерство отметило, что особое внимание будет уделено обращениям нуждающихся в социальной защите учителей, не прошедших сертификацию. Для организации работы с ними в региональных управлениях образования созданы специальные комиссии.

По данным на 25 июня 2024 года, 3909 учителей не смогли набрать минимальные 30 баллов на повторном экзамене. 402 учителя были приглашены на повторную сертификацию и не явились, четыре преподавателя отстранены от процесса из-за нарушения процедуры на экзаменах. Худшие результаты сертификации показали учителя из Карабаха, Ленкорани, Астара, Центрального Арана.

Принявшие участие в акции протеста 28 июня педагоги Рзаева Хаяла и Мусаева Техран из Товузского района рассказали, что обратились с жалобой в апелляционную комиссию, решение по ним не принято, они ждут итогов разбирательства.

В 2024 году увольнений педагогов по итогам аттестации еще не было, так как процесс продолжается.

В министерстве науки и образования не объясняют причину различий между регионами в количестве не сдавших экзамены преподавателей.

Профессиональные педагоги и эксперты в сфере образования сомневаются в объективности принятой системы.

Пусть министерство сначала спросит - какую методическую, научную помощь они оказывают в профессиональной подготовке учителей

Министерству образования стоит провести сертификацию среди своих сотрудников, считает доцент государственного педагогического университета Ильхам Ахмедов.

«Пусть министерство сначала спросит - какую методическую, научную помощь они оказывают в профессиональной подготовке учителей, сколько и какие учебники и методические пособия написаны в министерства для повышения образованности преподавателей. Следует выяснить, сколько грантов выдано университетам и колледжам, и только после этого оценивать уровень подготовки учителей для средних школ», - сказал "Кавказскому узлу" Ильхам Ахмедов.

Эксперт в области образования, председатель общественной организации "Центр силы студенчества" Фарид Иманов утверждает, что сертификационные экзамены не являются решением образовательных проблем Азербайджана. Он выразил обеспокоенность тем, что из-за того, что некоторые учителя не проходят сертификацию, учащиеся остаются без преподавателей, особенно в сельской местности.

"В 2016-2021 году, по данным статистики, университеты отчислили за отсутствие оплаты за обучение около 5 тысяч студентов. Но в те же годы государство тратило большие средства на автогонки "Формула-1"... Государство не помогло этим студентам оплатить обучение, их исключили. Но среди них могли быть выдающиеся юристы, преподаватели, ученые будущего", - сказал он.

Не сдавшие экзамены в прошлом году преподаватели средних школ могут сдавать сертификационные экзамены в этом году, пояснил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования Эшги Багиров.

«Вопросы составлены на уровне требований средней школы. Преподаватели ведут уроки на этом же уровне. Если учителя не могут ответить на вопросы уровня средней школы, как они будут вести обучение детей в век искусственного интеллекта? Поэтому преподавательская карьера этих людей прекращается. Но не сдавшие экзамен в этом году могут, подготовившись, прийти на экзамен в следующем году, сдать его и продолжить работу в школе», - объяснил председатель научного совета при Министерстве науки и образования Хикмет Ализаде.



В октябре 2023 года учителя азербайджанских школ провели в Баку акцию протеста, посчитав необоснованными увольнения по итогам аттестации. Педагоги уволены в соответствии с законами и правилами квалификационных экзаменов, возразили чиновники.

Учителя, которым пришлось оставит школу из-за того что они не смогли пройти сертификацию, рассказали, что не жалеют об уходе из профессии.

Кифаят Аскерова из Шекинского района, проработав 20 лет в школе, не набрала требуемое количество баллов. Она получает пенсию по возрасту и занята домашним хозяйством.

«Я приблизилась к пенсионному возрасту. Пришлось уйти из школы на три года раньше, но не чувствую себя обиженной, так как меняется время, меняются требования к образованию. Я не владею компьютерной грамотностью, это сказывалось на моей работе и стало причиной плохой оценки на экзамене. Теперь могу посвятить себя семье и домашнему хозяйству», - сказала она «Кавказскому узлу».

Я теперь зарабатываю больше, чем в школе

Интигам Аскеров из Агдамского района работал в бакинской школе и не смог сдать сертификационный экзамен два года назад, с тех пор работает в торговле.

«Я подавал жалобу в апелляционную комиссию министерства, объяснял в заявлении, что вопросы на экзаменах выходили за рамки школьного курса, мы не обязаны знать все. Мне предложили подготовиться и сдавать экзамен в следующем году. Но решил больше не связываться с этими проверками, так как нужно помогать сыну в торговле, я теперь зарабатываю больше, чем в школе», - рассказал «Кавказскому узлу» Аскеров.

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