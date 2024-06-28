Азербайджанские учителя вышли на акцию протеста в связи с результатами сертификации

28 июня 2024, 21:01

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Восемь педагогов, которые не набрали на сертификационных экзаменах необходимые для продолжения работы баллы, провели сегодня акцию протеста у здания министерства науки и образования Азербайджана. Они рассказали, что не смогли пройти экзамен из-за зависания компьютеров и отсутствия навыков работы на них. Повторный экзамен в Азербайджане не смогли пройти более 3900 школьных учителей, сообщили в Ресурсном центре министерства науки и образования.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года учителя азербайджанских школ провели в Баку акцию протеста, посчитав необоснованными увольнения по итогам аттестации. Педагоги уволены в соответствии с законами и правилами квалификационных экзаменов, возразили чиновники.

Восемь женщин, преподавателей средних школ Азербайджана, собрались сегодня у министерства науки и образования Азербайджана, чтобы выразить протест против неправильного, по их мнению, проведения сертификации учителей средних школ. Согласно правилам министерства, набранных ими баллов недостаточно для работы в школе. Трудовые контракты с ними будут расторгнуты, если они не сдадут экзамен второй раз и апелляционная жалоба не будет удовлетворена.

Учителя объясняют низкие баллы зависанием компьютеров, отсутствием навыков работы на компьютере, недостаточным временем экзаменов, субъективным отношением экзаменаторов к преподавателям и коррупцией в министерстве науки и образования. "Работаю в школе с 2003 года. На какие деньги мне кормить двух детей теперь, когда меня уволят за результат на сертификационном экзамене? Мы образованные учителя, не хотим наниматься на работу уборщицами и прислугой. Требуем уважения к нам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хаяла Рзаева из Товузского района.

Техран Мусаева из Товузского района набрала 29 баллов на экзамене. У нее два сына, один воевал в Карабахе. "Получается, что набравшие 30 баллов - грамотные, а с 28 баллами не можем работать в школе? В селе у нас нет компьютеров, мне трудно было успеть ответить на вопросы. По моему мнению, я набрала больше 30 баллов, а вышло 29. Требую пересмотра результата экзамена", - отметила Техран Мусаева.

Не назвавшая себя 55-летняя преподаватель считает, что было вмешательство в компьютерные данные, она не должна быть уволена по результатам сертификации. "Муж не работает, в семье двое детей. Я могу лишиться единственного источника существования", - сказала учительница. Она намерена подать апелляционную жалобу.

Полиция не мешала проведению акции акции, заявления учителей приняты к рассмотрению в отделе жалоб министерства.

Директор Ресурсного центра министерства науки и образования Нурлан Исмаилбейли заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ход сертификационных экзаменов был прозрачным. Прошедшие сертификацию учителя получат прибавку к зарплате. Учтены предложения учителей в прошлые годы. Чиновник также сообщил о введенном по требованиям учителей новшеству: с этого года учителя, подряд три года успешно сдавшие экзамены, в дальнейшем освобождаются от сертификации.

Он сообщил итоги сертификации на 25 июня 2024 года. 3909 учителей не смогли набрать минимальные 30 баллов на повторном экзамене. 402 учителя были приглашены на повторную сертификацию и не явились, четыре преподавателя отстранены от процесса из-за нарушения процедуры на экзаменах. По словам Исмаилбейли, худшие результаты сертификации показали учителя из Карабаха, Ленкорани, Астара, Центрального Арана. "Преподаватели могут обратиться в апелляционную комиссию для разбора жалоб", - предложил Исмаилбейли.

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