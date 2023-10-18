Уволенные педагоги провели акцию протеста в Баку

18 октября 2023, 10:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учителя азербайджанских школ провели в Баку акцию протеста, посчитав необоснованными увольнения по итогам аттестации. Педагоги уволены в соответствии с законами и правилами квалификационных экзаменов, возразили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля около 20 выпускников филологических факультетов вузов и молодых преподавателей провели акцию протеста в Баку. Экзамены по приему на работу в школах, которые в этом году сдавали более 7000 кандидатов в преподаватели азербайджанского языка и литературы, содержали некорректные вопросы, заявили участники акции и потребовали отменить результаты тестов.

17 октября группа учителей средних школ Азербайджана собралась на пикет перед зданием администрации президента, откуда их направили к зданию правительства. Педагоги потребовали восстановить их на работе в школах, откуда они уволены из-за низких оценок, полученных на тестовых квалификационных экзаменах. Участники акции записались на прием к премьер-министру Али Асадову с требованием не оставлять их без единственного источника заработка.

Одна из участниц акции, учитель средней школы Мансура Гусейнова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что во время проведения экзамена была на лечении после хирургической операции, о чем говорится в ее медицинском бюллетене. "Поэтому не участвовала в экзамене и уволена по статье о профнепригодности. Требую восстановить меня в прежней должности", - сказала она.

Другая учительница, отказавшаяся назвать свое имя, добавила, что, работая в школе могла содержать семью и помогать внукам. Теперь ей придется продать семейные ювелирные изделия, чтобы выжить. Еще одна участница акции сообщила, что не успела ответить на экзаменационные вопросы из-за того, что завис компьютер.

За два часа участники экзамена должны были ответить на 60 вопросов, сказал педагог Камил Талыбов. Он считает условия неоправданно тяжелыми.

Недовольство выразили также некоторые педагоги, успешно сдавшие экзамены, так как по правилам сертификационных экзаменов повышение зарплаты педагогам проводится в соответствии с баллами, набранными на сертификационных экзаменах. Учитель Чингиз Гусейнов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что набрал на экзамене 48 баллов из 50 возможных, но по правилам ему полагается всего 10-процентный рост зарплаты. Гусейнов требует 25-процентного повышения зарплаты набравшим 40 и больше баллов.

Министерство науки и образования ответило на претензии педагогов заявлением о том, что преподаватели уволены за низкие оценки, полученные ими как на первых, так и на дополнительных сертификационных экзаменах. 137 преподавателей не явились на экзамены, отметило ведомство.

"Увольнение этих людей проведено в соответствии с Трудовым кодексом (не продлены трудовые соглашения с 4 сентября 2023 года) и правилами проведения сертификационных экзаменов для педагогов", - сказано в заявлении министерства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство также сообщило о создании специальных комиссии в Баку и провинциях для трудоустройства уволенных педагогов. В частности, начали работу комиссии в Бакинском управлении образования и региональных управлениях образования Апшерон-Хызы, Гянджа-Дашкесан, Губа-Хачмаз, отмечается в документе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.