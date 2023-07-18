Выпускники вузов в Баку потребовали пересмотра итогов профессиональных экзаменов

18 июля 2023, 16:34

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Экзамены по приему на работу в школах, которые в этом году сдавали более семи тысяч кандидатов в преподаватели азербайджанского языка и литературе, содержали некорректные вопросы, заявили участники акции протеста у здания министерства науки и образования Азербайджана. Они потребовали отменить результаты тестов и назначить проведение новых экзаменов.

Около двадцати выпускников филологических факультетов азербайджанских университетов и молодых преподавателей провели сегодня акцию протеста у здания Министерства науки и образования страны. Протестующие выразили недовольство по поводу сложности и неадекватности образовательным программам вопросов на экзамене по отбору учителей для работы в средних школах, проведенному 14 июля. Протестующие говорят, что выражают позицию свыше семи тысяч учителей-филологов, сдававших экзамен на этой неделе, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники акции протеста требуют отмены итогов экзамена и проведения нового испытания, но с объективными вопросами, исходящими из программы обучения филологов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" выпускница вуза Гюнай Исмаилова.

Афсана Алиева заявила о нехватке времени на экзамене для ответа на все вопросы и игнорировании психологических особенностей экзаменующихся. "Вопросы поставлены неправильно, двусмысленно, вне учебной программы. Требуем назначить новые экзамены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла.

Участница акции протеста Аферин Сеидова отметила, что два года назад министерство отменило такие же экзамены, признав итоги несоответствующими программе обучения. "Требуем отмены итогов этих экзаменов, вопросы которых не соответствовали содержанию учебных программ. Считаем необходимым передачу экзаменов по приему учителей на работу из министерства науки и образования в Государственный экзаменационный центр", - сказала выпускница вуза корреспонденту "Кавказского узла".

Учительница средней школы в Геранбойском районе на условиях анонимности пожаловалась на сокрытие местным управлением образования вакантных мест в школах, образовавшихся в результате ухода преподавателей на пенсию, при этом на экзаменах для учителей по приему на работу выставляется мало вакансий.

После акции 10 представителей участников протеста приняты в Министерстве науки и образования. Пресс-служба министерства к 16.30 мск не ответила на вопросы "Кавказского узла" об итогах встречи.

7187 кандидатов в учителя по азербайджанскому языку и литературе, 196 кандидатов по азербайджанскому языку (русский сектор), 5635 кандидатов по английскому языку и 1468 кандидатов по предмету изобразительного искусства были приглашены на тестовые экзамены по приему учителей на работ, сообщило агентство 1news.az 14 июля.

Тестовые экзамены были организованы в 29 центрах 13 различных городах и районов страны. На экзаменах кандидатам предоставили по 150 минут, чтобы ответить на вопросы. Участники, которые не согласны с результатами экзаменов, могут подать апелляцию, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в 2015 году учителя средних школ пяти районов Баку провели акцию, протестуя против повторной аттестации. Экзамен для педагогов не является обязательным, заявили тогда сотрудники министерства образования.