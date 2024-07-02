Спецоперация. Фото http://nac.gov.ru/

02 июля 2024, 02:36

За неделю с 24 по 30 июня жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 24 по 30 июня 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Теракты в Дагестане

Умер житель Дербента Сайдулла Бадаев, раненый во время атаки боевиков на местную синагогу, сообщили сегодня источники. Общее число смертельных жертв нападения на прошлой неделе в Дагестане увеличилось до 22. А общее число смертельных жертв инцидента таким образом до 28 человек.

Судебная хроника

Южный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Ставропольского края Каирбеку Бакиеву, Ильхану Канмурзаеву и Эльдару Машаеву. Они признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею преступлениях, активном участии в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия и суда, «не позднее июля 1999 года Бакиев, Канмурзаев и Машаев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба» и составе группировки численностью не менее 1000 человек, «приняли активное участие в вооруженном мятеже» на территории Ботлихского района Дагестана. Суд признал их виновными. Бакиев приговорен к 15 годам лишения свободы, Канмурзаев - к 16 и Машаев к - 14, наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«За неделю с 17 по 23 июня в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убито 25 человек», «Неделя с 10 по 16 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 3 по 9 июня жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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