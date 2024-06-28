Три жителя Ставрополья получили длительные сроки по делу о рейде Басаева на Дагестан

28 июня 2024, 17:19

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Каирбека Бакиева, Ильхана Канмурзаева и Эльдара Машаева к срокам от 14 до 16 лет по делу о вторжении группировки Басаева и Хаттаба в Ботлихский район Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2021 года стало известно, что уроженцы Ставрополья Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев задержаны по подозрению в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. 16 февраля 2022 года следователи сообщили также о задержании уроженца Нефтекумского района Ставрополья Эльдара Машаева. В сентябре 2023 года дело троих обвиняемых поступило в суд.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Южный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Ставропольского края Каирбеку Бакиеву, Ильхану Канмурзаеву и Эльдару Машаеву. Они признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею преступлениях), активном участии в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации), посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия и суда, "не позднее июля 1999 года Бакиев, Канмурзаев и Машаев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба" и составе группировки численностью не менее 1000 человек, "приняли активное участие в вооруженном мятеже" на территории Ботлихского района Дагестана, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.

Суд признал их виновными, Бакиев приговорен к 15 годам лишения свободы, Канмурзаев - 16 и Машаев -14, наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, сообщило ведомство.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело рассматривалось с 26 сентября 2023 года, состоялись 17 заседаний суда, приговор был вынесен 25 июня. Комментариев от представителей Бакиева, Канмурзаева или Машаева не поступало.

Напомним, адвокат Нарине Айрапетян ранее отметила, что дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Эти дела фабрикуются и в отношении невиновных, когда "под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них", отметила Айрапетян.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года, собрана в материале "Кавказского узла" "Дагестан: хроника террора (1996-2023 годы)".

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