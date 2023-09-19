Дело об участии жителей Ставрополья в атаке Басаева на Дагестан дошло до суда

19 сентября 2023, 08:24

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Направлено в суд дело жителей Ставрополья Каирбека Бакиева, Ильхана Канмурзаева и Эльдара Машаева, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря 2021 года стало известно, что уроженцы Ставрополья Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев задержаны по подозрению в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. 16 февраля 2022 года следователи сообщили также о задержании уроженца Нефтекумского района Ставрополья Эльдара Машаева.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

По версии следствия, в июне-июле 1999 года Каирбек Бакиев, Ильхан Канмурзаев и Эльдар Машаев добровольно стали членами банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и далее совершали тяжкие и особо тяжкие преступления.

Следствие считает, что в августе 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, численностью не менее 1 тысячи человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, трое жителей Ставрополья приняли активное участие в вооруженном мятеже и совершили покушения на военнослужащих в Ботлихском районе, сообщил 18 сентября на своем сайте Следком.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Бакиева, Канмурзаева и Машаева направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметило ведомство.

Все трое обвиняются в участии в банде и в вооруженном мятеже, а также в покушении на военнослужащих.

Комментариев от представителей Бакиева, Канмурзаева или Машаева не поступало.

Напомним, адвокат Нарине Айрапетян ранее отметила, что дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Эти дела фабрикуются и в отношении невиновных, когда "под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них", отметила Айрапетян.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года, собрана в материале "Кавказского узла" "Дагестан: хроника террора (1996-2023 годы)".

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