Кадыров заменил кузена племянником в Совбезе Чечни

01 июля 2024, 22:33

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Двоюродный брат главы Чечни отправлен с поста секретаря Совета безопасности республики на должность главы Шалинского района, освободившееся кресло занял племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года в ноябре 2022 года двоюродный брат главы Чечни Турпал-Али Ибрагимов стал новым секретарем Совета безопасности республики. Впоследствии против него ввели санкции Евросоюз, Япония.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня о кадровых перестановках - новым главой Шалинского района назначен Турпал-Али Ибрагимов, а на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен племянник главы Чечни Хамзат Кадыров. "Они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями", - заверил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Турпал-Али Ибрагимов занимал должности главы администрации Шалинского района, первого заместителя администрации главы и правительства республики, министра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике, секретаря Совета безопасности Чечни.

Так, его как главу администрации Шалинского района упоминал сотрудник полка имени Кадырова Сулейман Гезмахмаев, чье свидетельство внесудебных казней в Чечне обнародовала в марте 2021 года "Новая газета".

С начала 2017 года "Новая газета" ведет расследование о массовых арестах без суда, пытках, казнях и осуждении "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной".

2 февраля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. 25 апреля Хамзат Кадыров был назначен советником-помощником главы республики по силовому блоку. 10 июля стало известно, что президент России наградил племянника главы Чечни Хамзата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил школу хафизов (хранитель Корана, – прим. "Кавказского узла"), после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). Занимал также должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни, сообщило 10 июля 2023 года ЧГТРК "Грозный". Имеет звание "Герой Чечни".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин (Орешкин Дмитрий Борисович признан иностранным агентом) (внесен Минюстом в реестр иноагентов). "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он.

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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