Кочесоко* назвал необоснованным свое уголовное преследование

29 июня 2024, 19:50

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Активист из Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко*, переехавший в Европу, назвал необоснованным свое уголовное преследование в России за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) в отношении живущего за границей Мартина Кочесоко*, который в декабре 2023 года и в феврале 2024 года был оштрафован Баксанским райсудом по административным делам из-за отсутствия "иноагентской" плашки в публикациях.

25 августа 2023 года Минюст внес главу общественной организации "Хабзе" Мартина Кочесоко в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы иноагентов.

Основания для возбуждения уголовного дела не были сообщены ни самому Мартину Кочесоко, ни его представителям, рассказал Мартин Кочесоко корреспонденту «Кавказского узла».

Он счел новые претензии силовиков "абсурдными, как и прежние". "Неизвестно, что стало основанием для новых претензий. Я считаю, что меня назначили так называемым «иноагентом» необоснованно, и подписываться тем, кем я не являюсь, - абсурд", - сказал активист.

Мартин Кочесоко с 2006 года занимается общественной деятельностью, был членом "Черкесского конгресса". В апреле 2019 года активист раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам.

К моим родителям приходили пару раз из органов

Кочесоко отметил, что с момента отъезда из России он лично не занимается обжалованием решения Минюста о признании его иноагентом и не следит за этими делами. "Я лично не занимаюсь, но мой адвокат в курсе [занимается прежними претензиями]. К моим родителям приходили пару раз из органов, но они им отказались отвечать на вопросы", - сказал он.

По словам Кочесоко, он возглавлял черкесскую общественную организацию «Хабзэ», однако решением российского суда она была закрыта год назад. "Нашу организацию «Хабзэ» судебным решением закрыли еще год тому назад. Организация занималась популяризацией черкесской культуры и языка, организацией культурно-массовых мероприятий, а также налаживанием и поддержанием связей между черкесами на родине и в диаспоре. Организация также проводила мероприятия для освещения проблем федерализма и местного самоуправления в РФ и отстаивала статус обязательного изучения и сохранения национальных языков народов РФ", - рассказал активист.

Он подчеркнул, что сейчас проживает в Европе и участия в деятельности общественных организаций не принимает. "С тех пор, как я уехал с родины, я ни разу не входил и не вхожу ни в одну организацию и действую исключительно самостоятельно. Да, меня достаточно широко знают среди черкесской диаспоры, и я ездил в многие города и села, где живут черкесы. Встречался с представителями многих черкесских организации и отдельных людей, участвовал во многих массовых мероприятиях, и тем самым знакомился с положением наших соотечественником на чужбине. Сейчас я переехал в Европу из Турции", - сообщил Кочесоко.

Черкесский активист Касе Кик ранее сообщил "Кавказскому узлу", что с приездом в Турцию Мартина Кочесоко* деятельность черкесских общин в этой стране активизировалась. Он отметил, что усиление давления на активистов в России с началом военной операции на Украине привело к их оттоку из страны, однако их эмиграция способствовала активизации деятельности, поскольку основная масса черкесов живет в диаспоре. "В Стамбуле обычно митинги проходили по федерациям - отдельно КАФФЕД, отдельно "Черкесфед", "Патриоты Черкесии". С приездом [в Турцию] Мартина Кочесоко* эти митинги объединились", - сказал он.

В 2024 году в России, по данным Роскомнадзора, возбуждено 13 уголовных дел по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Владимир Василенко, сотрудничающий с одной из московских правозащитных организаций. "Первое дело по этой статье (330.1УК РФ) было возбуждено в 2022 году против активиста «Голоса»* Артема Важенкова*", - отметил Василенко.

Однако, по его словам, несмотря на значительное число возбужденных дел, практика их рассмотрения остается неясной. «По данным судебного департамента при Верховном суде РФ за 2022-2023 годы, не было рассмотрено ни одного дела по статье 330.1 в судах общей юрисдикции. Поэтому говорить об устоявшейся практике невозможно", - сказал юрист.

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