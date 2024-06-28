Военные перехватили беспилотник в Ростовской области

28 июня 2024, 08:59

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В Ростовской области перехвачен беспилотник, запущенный со стороны Украины, отчиталось Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции России на Украине. Так, в ночь на 24 июня в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины, заявило Минобороны.

Сегодня ночью в Ростовской области был перехвачен беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, перехвачены и уничтожены 12 дронов над территорией Брянской области, уничтожены девять беспилотников в Смоленской области, два в Курской и один в Воронежской области.

Напомним, 18 июня в результате атаки беспилотников в Азове Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Возгорание было потушено лишь спустя трое суток – 21 июня.

15 июня около Каменска-Шахтинского военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор Ростовской области.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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