Повышение тарифов на общественный транспорт в Ереване отложено

26 июня 2024, 03:58

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Власти Еревана перенесли повышение тарифов на проезд в общественом транспорте с 1 сентября на 1 января 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", после критики планов повышения стоимости проезда в общественном транспорте мэрия Еревана предложила ввести безлимитные абонементы на поездки. Пользователи соцсети возмутились, что стоимость проезда завышена, а качество услуг не соответствует предложенным расценкам, но законопроект, вопреки протестам оппозиции, был принят.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция.

Внедрение единой системы оплаты проезда в общественном транспорте перенесено из-за задержки поставок новых автобусов и троллейбусов, заявил мэр Еревана Тигран Авинян на заседании Совета старейшин 25 июня.

«Запланирован импорт 171 нового автобуса и троллейбуса. Новая система оплаты будет внедрена после выхода на линии новой партии общественного транспорта», - передал слова Авиняна корреспондент «Кавказского узла» по прямой трансляции заседания на YouTube.

Глава правящей фракции в Совете старейшин Армен Галджян, что срок внедрения единой системы оплаты проезда и повышения тарифов на проезд перенесен с 1 сентября на 1 января 2025 года.

«Новая партия автобусов и троллейбусов будет поставлена в октябре. Некоторое время потребуется на решение технических вопросов, в частности, растаможка и регистрация транспортных средств, распределение водителей на соответствующие маршруты. Исходя из этого, было принято решение о переносе сроков», - заявил он на брифинге в мэрии.

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