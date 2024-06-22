Политологи скептически оценили перспективу вступления Армении в ЕС

22 июня 2024, 07:32

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Если Армения вступит в Евросоюз, то это может привести к разрыву отношений с Россией и эскалации конфликта с Азербайджаном. Текущие заявления властей Армении о проведении референдума о вступлении в ЕС, это не более чем политические спекуляции, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, отметив, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Эта резолюция открывает для Армении уникальные возможности в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

В Национальном Собрании Армении 21 июня состоялись парламентские слушания на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу представления заявки относительно членства Армении в Европейском Союзе". С предложением об организации референдума выступили партии "Республика", "Во имя Республики" и Европейская партия Армения, передало 21 июня ИА "Новости Армения".

Партия власти создает видимость намерений изменить геополитический вектор Армении. Депутат от правящей силы Арсен Торосян на слушаниях в парламентской комиссии заявил, что в повестке партии власти нет вопроса евроинтеграции. При этом провластный депутат не исключил, что вопрос о членстве в Евросоюзе вынесут на референдум одновременно с парламентскими выборами 2026 года, отметил политолог Андриас Гукасян.

"С одной стороны власти заявляют о готовности сотрудничать с ЕС настолько, насколько ЕС готов сотрудничать с Арменией, с другой стороны заявляют, что когда-нибудь потом, но не сейчас. Правящая партия попытается повторить авантюру Сержа Саргсяна, который на выборы 2013 года пошел с намерениями заключить Ассоциативное соглашение с ЕС, но этого так и сделал", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В таких условиях России нечего опасаться, так как дальше риторики тема евроинтеграции не зайдет. Идея евроинтеграции найдет широкую общественную поддержку, если ее вынесут на референдум, добавил Гукасян

"Главный фактор сторонников евроинтеграции – перспектива экономического развития. Вступление в ЕС является условием привлечения западных инвесторов. Литва и Армения – бывшие советские республики с почти одинаковым населением, а также одинаковыми экономическими показателями на 1991 год. Сегодня номинальный ВВП Литвы составляет 71 миллиард долларов, Армении – 23 миллиарда долларов. У оппонентов евроинтеграции нет концепции, как привлечь инвестиции. Вопросы безопасности – еще один немаловажный фактор в пользу членства", – сказал политолог.

Вступление Армении в международные надгосударственные организации возможно только, проведя референдум, тогда как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является надгосударственной организацией. Ни вступление, ни выход из блока не требует референдума, продолжил аналитик.

"У ЕС есть органы управления, в частности Европарламент и Еврокомиссии. Их решения приоритетны для каждой страны. ЕС является субъектом международного права. А вот ОДКБ не является субъектом международного права", – пояснил Гукасян.

Он скептически оценил утверждения противников евроинтеграции, что Армения уступает свой суверенитет Евросоюзу. Политолог подчеркнул, что 27 стран договорились о передаче части своих суверенных полномочий надгосударственным органам ЕС, но это не означает, что Франция, Германия или Италия потеряли свой суверенитет.

"В ЕС гибкая структура управления. С одной стороны ЕС может показаться инертным, так как для решения вопроса нужен консенсус. С другой стороны, ЕС спроектирован таким образом, чтобы защищать суверенитет каждой страны ЕС. Принцип суверенных прав не соблюдался в СССР. В ЕС же нет государства, доминирующего как Россия. В ЕС каждый отстаивает свои интересы. Иногда это бывает в ущерб общеевропейской политики, как это происходит на примере Венгрии", – отметил Гукасян.

Также он заявил, что не видит прямой связи между предложением провести референдум и выборами президента в США.

"Полагаю, что предложение провести референдум до выборов, связан с возможным переизбранием Трампа. Его приход создает риски для Армении. Именно при Трампе произошла экскалация карабахского конфликта, и его возвращение может создать новые возможности конфронтации с Арменией. Выбор же европейского пути развития создает дополнительные внешние гарантии. И для Турции и Азербайджана нападать на Армению станет сложнее", – сказал политолог.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

Политические силы, инициировавшие повестку об евроинтеграции Армении, сделали это, чтобы привлечь к себе общественный интерес, заявил политические обозреватель Акоп Бадалян.

"Власти же лишь попытаются получить максимальную выгоду, продолжив политику сохранения минимума отношений с Россией, одновременно углубляя евроатлантический курс. Каких-либо предпосылок, что власти действительно хотят вынести этот вопрос на референдум, я не вижу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В армянском обществе высок процент сторонников евроинтеграции, продолжил аналитик.

"Около 15% общества – сторонники евроинтеграции. Что выберет общество, если вопрос евроинтеграции действительно вынесут на референдум, сотрудничество с ЕС или Россией, зависит от качества агитации, а также от того, есть ли в повестке властей курс евроинтеграции. От этого зависит воспользуются ли власти инструментарием и влиянием, которые позволят добиться результата", – отметил политобозреватель.

Для сторонников евроинтеграции приоритетное место занимают вопросы безопасности, добавил Бадалян. "Эта прослойка считает, что евроинтеграция повысит безопасность, тогда как сохранение российско-евразийской оси они считают угрозой. Тему безопасности разыграют как сторонники, так и противники евроинтеграции, так как эта тема для общественности чувствительна", – пояснил он.

Негативная реакция Кремля, по его словам, зависит от того, насколько тактические риски преобразуются в стратегические.

"Повторение украинского сценария вероятно если Армения создаст стратегические риски для России. При этом Россия начинать боевые действия в отношении Армении не станет, так как нет общей сухопутной границы. Сложно представить, что российская база начинает военную операцию. Инструментом станет Азербайджан, который не откажется от возможности оккупации новых территорий. Если же Армения ограничится углублением отношений, то Россия не будет этому противиться, так как это снимает с нее ответственность за безопасность, чему в Кремле не против. Однако это не означает, что Запад возьмет ответственность на себя. Цена сближения с Западом – мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а также налаживание отношений с Турцией", – предположил аналитик.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Слушания парламенте на тему предложения о проведении референдума по вопросу заявки Армении на членство в ЕС являются сигналом внешнему миру. Ереван пытается продемонстрировать динамику роста ориентации на западные структуры, считает политолог Александр Искандарян.

"Но при этом тема референдума останется на дискурсивном уровне, так как Армения остается в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Кроме того, тема референдума рассчитана на внутриполитический дискурс. В обществе Европа имеет положительный восприятие. Большинство в обществе не понимает, что такое европейские ценности. Также встречаются мнения, что ЕС может обеспечить безопасность, если Армения вступит в ЕС. Эмоционально понять можно. Эта тема для Армения главная проблема. Но это далеко от политики. Институция устроена не так. ЕС – не является провайдером безопасности, ЕС потребитель безопасности, которую обеспечивает НАТО. Кто из стран региона входит в НАТО? Турция. Сложно представить, чтобы Турция гарантировала безопасность Армении", – сказал Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Тема евроинтеграции является пиар-акцией правящей силы, и не имеет ничего общего с реальными намерениями обратиться с заявкой о членстве в ЕС, считает он. "У армянских властей хорошо получаются пиар-акции. Перспективы вступления Армении в ЕС, нет. Помимо прочего, это очень сложная технически процедура, обусловленная многими обстоятельствами", – пояснил Искандарян.

У Еревана окончательно порвать отношения с Москвой не получится ни при каких обстоятельства. Выстраивая ориентированность на Запад, Армения этим самым не пересматривает отношения с Россией, считает он.

"В Армении осознают, что Россия может закрыть доступ армянского бизнеса на свой рынок, который заменить невозможно, пересмотрит цены на энергоносители, которые придется покупать по рыночным. Россия сохранит свое региональное присутствие. Но даже если будет разрыв, Россию из региона не вытеснить", – сказал политолог.

При этом он не исключил, что, если на референдум вынесут вопрос евроинтеграции, общество одобрит такую повестку. "Москва, конечно, негативно относится, но ожидать, что Россия откроет второй фронт на юге, не стоит. В Москве понимают, что Армению никто в ЕС не возьмет", – полагает Искандарян.

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