Исполнилось 20 лет со дня атаки боевиков Басаева на Ингушетию

21 июня 2024, 13:05

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Сегодня исполняется 20 лет со дня нападения боевиков Шамиля Басаева на Ингушетию, в результате которого 78 человек были убиты, еще 113 ранены. В Назрани завершается обновление мемориала жертвам атаки, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", установлены имена 131 участника нападения боевиков Шамиля Басаева на Ингушетию в 2004 году, из них 68 осуждены, 52 были убиты, еще 11 находятся в розыске, сообщил сегодня Следственный комитет. По данным ведомства, в нападении участвовали до 300 человек, в том числе жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечни. В результате атаки погибли 78 человек, 113 получили ранения.

В ночь на 22 июня 2004 года боевики под руководством Шамиля Басаева напали на объекты на территории Ингушетии, в том числе в Назрани и Карабулаке. Ожесточённые перестрелки силовиков с боевиками продолжались почти до утра, после чего нападавшие отступили в сторону Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Ночное нападение боевиков на Ингушетию в 2004 году".

В Назрани завершается обновление памятника, установленного в 2005 году около так называемого Экажевского перекрестка в память об убитых при атаке Басаева на Ингушетию, сообщили в администрации города.

По словам представителя муниципалитета, там уже уложена новая плитка, обновлено ограждение, меняются освещение и сам монумент, пишет сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Во время боестолкновений было "ощущение, что началась война", рассказал очевидец тех событий Тамерлан Акиев. "Дымятся руины, много трупов. Я видел изуродованные, скрюченные тела. Много обгоревших. С утра начали открываться магазины и учреждения, у людей были растерянные лица. Они не могли отойти от ночного кошмара", - привело его слова издание.

Напомним, в июле 2015 года суд приговорил ко второму пожизненному сроку Али Тазиева, который, по версии следствия, участвовал в нападении боевиков Басаева на Ингушетию. Тазиев, уже приговоренный ранее к пожизненному заключению, не признал вину.

2 февраля 2011 года суд вынес приговор 12 обвиняемым по делу о нападении на Ингушетию (двум уроженцам Чечни и десяти жителям Ингушетии). Пятеро обвиняемых были приговорены к 25 годам лишения свободы, трое - к 20 годам и трое - к 10 и 12 годам. Один обвиняемый, Илез Ганиев, приговорен к пожизненному заключению.

Родственники обвиняемых настаивали на том, что уголовное дело уголовное дело было сфабриковано, а следствие и суд проходили с грубыми нарушениями законодательства.

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