Паломники в мечети Аль-Харам. Фото: Al Jazeera English https://ru.wikipedia.org

20 июня 2024, 15:28

Второй паломник из Дагестана умер во время хаджа

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Паломник из Дагестана умер в результате обострения болезней и физического истощения, это уже второй умерший во время хаджа житель республики, сообщил представитель российского консульства в Джидде.

Как писал "Кавказский узел", мужчина из Дагестана умер во время хаджа, сообщил 19 июня руководитель российской хадж-миссии. Всего во время хаджа скончались четыре российских паломника, вопросами захоронения в Мекке занимаются родные умерших, сообщили в генконсульстве.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, возросло до пяти, сообщил  представитель генерального консульства России в Джидде. Он проинформировал, что пятым умершим стал житель Дагестана, сообщило сегодня ТАСС

Пятый умерший паломник, проживавший в Дагестане, страдал пороком сердца и сахарным диабетом. Его смерть наступила из-за обострения хронических заболеваний на фоне тяжелых погодных условий и физического истощения. Как и другие российские граждане, умершие во время хаджа, он будет похоронен в Мекке, сообщил представитель консульства.

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Примечание:

"Информация о записи желающих совершить хадж заинтересовала жителей Дагестана", "Паломники из Дагестана рассказали о своих затратах на хадж", "Первая группа паломников из Дагестана отправилась в Саудовскую Аравию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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