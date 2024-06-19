Паломник из Дагестана умер во время хаджа

19 июня 2024, 15:33

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Мужчина из Дагестана умер во время хаджа, сообщил руководитель российской хадж-миссии. Всего во время хаджа скончались четыре российских паломника, вопросами захоронения в Мекке занимаются родные умерших, сообщили в генконсульстве.

Как писал "Кавказский узел", число желающих получить путевки в хадж в этом году превысило выделенные квоты, и пришлось искать дополнительные места, рассказали организаторы паломничества из регионов СКФО.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

"Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке", - привело РИА "Новости" слова представителя генконсульства.

Один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, 1955 года рождения. У него было сердечно-сосудистое заболевание, и он умер во время давки три дня назад, сообщил агентству руководитель российской хадж-миссии Хизбула Асуев. Он также отметил, что кроме этого умерла женщина из Подмосковья, регионы откуда приехали остальные паломники, Асуев не назвал.

Паломники совершали хадж в сопровождении своих родных, которые в настоящее время занимаются вопросами захоронения российских граждан. Консульство уже выдало четыре свидетельства о смерти, запросы на репатриацию тел российская миссия не получала, проинформировало ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства.

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