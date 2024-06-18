ЕСПЧ признал нарушением прав Олега Орлова* штраф за пикет

18 июня 2024, 14:58

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Европейский суд по правам человека указал, что власти России, задержав правозащитника Олега Орлова* на пикете в поддержку Оюба Титиева и оштрафовав его за эту акцию протеста, нарушили права на свободу мирных собраний, личную неприкосновенность и беспристрастность суда. Несмотря на то, что Россия не выполняет решения ЕСПЧ, они важны, так как фиксируют допущенные нарушения, подчеркнул адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта 2019 года Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского райсуда Москвы оштрафовать на 10 тысяч рублей Глава комитета "Гражданское содействие (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» признана иностранным агентом)" Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) и председатель Правозащитного центра "Мемориал" (признан иностранным агентом, ликвидирован по решению суда) Олег Орлов (признан иностранным агентом) решили обжаловать решение Мосгорсуда, который утвердил правозащитникам штрафы за пикет в поддержку руководителя грозненского офиса "Мемориала" Оюба Титиева.

9 июля 2018 года Светлана Ганнушкина и председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов были задержаны на Манежной площади в Москве. Они хотели привлечь внимание к делу правозащитника Оюба Титиева во время чемпионата мира по футболу, но в это время действовал президентский указ, запрещающий публичные протесты. Оба правозащитника были оштрафованы на 10 тысяч рублей. 8 февраля 2019 года Мосгорсуд признал обоснованным штраф Орлову, а 20 марта 2019 года - Ганнушкиной.

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав правозащитника Олега Орлова. Суд признал, что российские власти нарушили права Орлова на свободу мирных собраний и объединений (статья 11 Европейской Конвенции о правах человека), свободу и личную неприкосновенность (пункт 1 статьи 5) и на беспристрастность суда (пункт 1 статьи 6). Правозащитнику назначили компенсацию 4000 евро, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" (признан иностранным агентом).

Юрист Денис Шедов, который представлял интересы Орлова по этому делу, отметил, что в текущих условия значение решений Европейского суда по жалобам россиян "не всегда понятно", так как Россия их сейчас все равно не исполняет, но на самом деле их значимость велика.

"Каждое решение независимого суда — это фиксация нарушений, а также поддержка жертв и их защитников, чьи голоса так старательно стремятся заглушить российские власти. Сейчас, когда Олег Орлов неправосудно лишён свободы в России, особенно важно продолжать его дело последовательного отстаивания прав человека в России. Ещё одной особенностью этого решения ЕСПЧ является то, что жалоба по задержанию Олега Орлова и Светланы Ганнушкиной стала первой, автоматически сгенерированной в рамках совместного проекта "Мемориала" и "ОВД-Инфо (Медиапроект «ОВД-Инфо» признано иностранным агентом)"", - приводятся слова Шедова на сайте центра.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Он подчеркнул, что в рамках проекта в ЕСПЧ было подано порядка 3000 жалоб по праву на свободу собраний, многие из которых уже успешно рассмотрены ЕСПЧ. "Помимо облегчения обращений в ЕСПЧ, этот проект помог тысячам россиян получить опыт отстаивания своих прав и укрепил горизонтальные связи между разными людьми со всей России. И как и у многих других правозащитных инициатив, у истоков этого грандиозного проекта также стоит Олег Орлов", - отметил адвокат.

Напомним, 27 февраля суд в Москве признал Орлова виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook (Meta Platforms Inc. запрещено на территории России) русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Ранее, 11 октября 2023 года, Головинский райсуд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Однако прокуратура оспорила приговор, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России.

Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, а к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов заявил, что поводом для его пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Орлова политзаключенным , заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

Правозащитник Олег Орло* с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Правозащитника Оюба Титиева, в поддержку которого Ганнушкина и Орлов проводили пикет, осудили в Чечне на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны. Оюб Титиев вышел на свободу 21 июня 2019 годаТитиев и его защита утверждали, что наркотики правозащитнику подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". На "Кавказском узле" опубликована также биография Оюба Титиева.

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