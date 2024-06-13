Обвиняемые по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы настаивают на своей невиновности

13 июня 2024, 15:19

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Под арестом по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту находится 134 человека, еще двое под домашним арестом, обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Необходимо публично наказать в Дагестане тех, чья вина в нападении на полицейских и порче имущества аэропорта доказана, а пребывание в аэропорту не ведет к уголовной ответственности, подчеркнул юрист Арсен Магомедов. По их мнению, перенос рассмотрения дела в Краснодарский край нелогичен, так как все обвиняемые из простых семей и не могут оказать влияние на суд.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в Армавирском городском суде должно было состояться в конце мая, однако обвиняемых не успели этапировать. Дату первого заседания перенесли на 18 июня. Житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, махачкалинцы Ислам Ибрагимов и Магомед Омарасхабов, житель Каспийска Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района Дагестана обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Раджабову также инкриминируется применением насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

К 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела пятерых обвиняемых и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

Обвиняемый в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы Магомед Омарасхабов полностью отрицает свою вину, сообщила «Кавказскому узлу» его адвокат Лайла Убайдулаева. "Он не признает вину. Полностью отвергает все обвинения, которые выдвигает следствие. Он говорит, что не делал то, что там указано. А там много что указано – от участия в беспорядках до оказания сопротивления представителю правоохранительных органов. Он настаивает на том, что не виновен", - рассказала она.

По словам адвоката, у Омарасхабова нет жалоб на условия содержания или состояние здоровья. "Жалоб как таковых у него нет. Единственная жалоба, скажем так, связана с мерой пресечения в виде ареста. Он уверен, что она слишком суровая. Ему 22 года, он официально нигде не работал, не женат, своей семьи нет. Родители в разводе, но сохраняют хорошие отношения. После его ареста у отца случился инсульт, ему необходимо лечение, в семье хватает проблем", - отметила она.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев считает перенос дел в Армавир нелогичным. "Когда говорят, что эти ребята могут оказать воздействие на судей, это вызывает только смех. Дело в том, что эта стандартная формулировка не выдерживает никакой критики, поскольку речь про простых молодых людей из простых семей, которые работали таксистами, грузчиками, и как они могут влиять на судей абсолютно не понятно. Это издевательство над правосудием. Судебный процесс должен быть там, где совершено преступление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, общество не понимает, почему их дела сравнивают с делами коррупционеров-чиновников. "Когда задерживают крупных чиновников, у которых большие связи, тогда понятно, что они могут повлиять на решение суда и их дела рассматривают в других регионах. Это логично", - отметил он.

Они говорят, что были на территории аэропорта, не прятали свои лица, но ни с кем не дрались, ни кого не били и не оказывали сопротивления. Они говорят, что парни, оказавшие сопротивление, были в масках, с закрытыми лицами и никого из них не задержали

Хадулаев посещал многих арестованных по делу о беспорядках, но никто из них не признавал свою вину. "Я посещал их, видел и общался с около 60 арестованными. В СИЗО №1 в Махачкале в каждой камере сидят минимум восемь человек, из которых три-четыре аэропортовские обвиняемые. Я постоянно вижусь с ними, в последний раз с проверкой посещал неделю назад, общаюсь с ними, спрашиваю, признают ли они свою вину, признаются, что дрались с полицейскими и получаю отрицательный ответ. Они говорят, что были на территории аэропорта, не прятали свои лица, но ни с кем не дрались, ни кого не били и не оказывали сопротивления. Они говорят, что парни, оказавшие сопротивление, были в масках, с закрытыми лицами и никого из них не задержали. Правоохранительные органы, по их словам, зафиксировали их присутствие в аэропорту, но нет фиксации факта драки, например. Из всех таких ребят (обвиняемых) один человек заявил мне, что его вообще не было в аэропорту, его заставили подписать бумаги под угрозами", - рассказал он.

Правозащитник также поделился последними данными о заведенных уголовных делах. "136 человек было арестовано после беспорядков, двоих отпустили под домашний арест. На данный момент 134 человека под арестом, находятся в СИЗО. Пока только дело пятерых обвиняемых передано в суд, все остальные дела либо в прокуратуре, либо следствие еще ведется", - подчеркнул он.

Юрист, активист «Город Наш», бывший член общественной палаты Дагестана Арсен Магомедов не считает, что есть основания опасаться незаконного давления на суд. "Очевидно, что большинство дагестанцев на стороне невиновных людей, тех, кто просто там был и ничего противоправного не совершал. Но назвать это давлением на суд нельзя. И поэтому перенос суда в Армавир негативно воспринимается многими из тех, кого я знаю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Публично в Дагестане накажите по закону, тех чья вина доказана в массовых беспорядках - нападении на сотрудников полиции, порче имуществе и так далее, а остальных оставьте вне рамок уголовного преследования

Касательно переноса в другой регион дел против силовиков и чиновников возражений у людей, по его мнению, гораздо меньше, так как они понимают логику этого переноса. "Понятно, когда судебное дело высших дагестанских чиновников или лидеров ОПГ переносится из Дагестана, так как в республике у них могут быть влиятельные сторонники, но совершенно не понятно, почему их судят не в Дагестане. Особенно, когда такое преследование, некоторые называют "кампанейщиной", например, из-за того, что массово судят в уголовном порядке тех, кто просто находился в то время в аэропорту, и которым может быть предъявлена максимум административка за участие в незаконном публичном мероприятии", - отметил он.

Магомедов также призвал наказать тех, кто реально виновен, и оставить в покое тех, кто просто там находился. "Публично в Дагестане накажите по закону, тех чья вина доказана в массовых беспорядках - нападении на сотрудников полиции, порче имуществе и так далее, а остальных оставьте вне рамок уголовного преследования", - призвал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" изучил обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Дагестана Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова.

В его основе лежат действия внесенного в федеральный список террористов и экстремистов иностранного агента Пономарева И.В., который совместно с Ахмеднабиевым И.С., Абакаровым А.А. и иными неустановленными лицами, имея совместный умысел на дестабилизацию социально-политического положения в субъектах Российской Федерации, проживающих в них народов, создании таких конфликтных ситуаций, которые бы наибольшим образом дискредитировали сложившийся общественный уклад жизни, органы власти и управления в Российской Федерации, с помощью публикаций в Telegram-канале "Утро Дагестана" осуществляли подготовку к совершению ряда преступлений экстремистской направленности, связанных с побуждением граждан к массовым беспорядкам.

"Так в период с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 29.10.2023, более точное время не установлено, из 136 установленных лиц: Раджабов Р.М., Ибрагимов И.А., Атаев А.К., Рамазанов С.Р. и Омарасхабов М.О., а также не менее 1 500 неустановленных лиц, побужденные вышеуказанными публикациями, по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, прибыли в Аэропорт, для участия в массовых акциях протеста. Действуя толпой путем прорыва оцепления, состоящего из сотрудников правоохранительных органов, взлома входных дверей в здание терминала «В» Аэропорта, оттеснив сотрудников службы безопасности аэропорта, которые блокировали вход в помещение терминала, минуя пункт досмотра на входе в здание, незаконно проникли в помещение терминала, где находились в поисках граждан Израиля», - говорится в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении также отмечается, что группа лиц по предварительному сговору применила насилие и оказала вооруженное сопротивление представителям власти, выполняющим свои обязанности, пресекающим массовые беспорядки, путем применения в отношений них предметов - брусчатки, камней, бутылок, представляющих опасность для окружающих, используемых в качестве оружия, оказывая таким образом вооруженное сопротивление представителям власти, забрасывая их данными предметами, и, применяя таким образом в отношении представителей власти насилие.

"В результате вышеуказанных действий в отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия в виде угроз применения насилия и его применения, из которых 23 представителям власти причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того указанные действия сопровождались активным противодействием участников массовых беспорядков представителям власти путем применения иных предметов, представляющих опасность для окружающих, используемых в качестве оружия, а также уничтожением имущества аэропорта на общую сумму не менее 24 714 300 (двадцать четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста) рублей", - указывается в обвинительном заключении.

Исходя из этого Омарасхабову М.О. и еще четырем жителям Дагестана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ - участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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