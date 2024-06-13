Участники акции и сотрудники полиции возле здания парламента. Ереван, 12 июня 2024 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

13 июня 2024, 09:57

Правительство Армении перенесло заседание на фоне акции протеста

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Противники делимитации границы с Азербайджаном сегодня собрались на площади перед правительственными зданиями.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента в Ереване, куда прибыл премьер-министр Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. Пострадали не менее 98 человек.

Сегодня утром члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины собрались в Ереване на Площади Республики, около здания правительства. Заседание правительства Армении, на котором должна была обсуждаться исполняемость госбюджета, перенесено на пятницу из-за акции протеста. Планировалось, что на заседании должен был выступить Никол Пашинян, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Армения".

Около здания правительства сконцентрированы значительные силы полиции, отметил сегодня News.am.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня проводят круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Ранее протестующие выбрали Галстаняна  кандидатом в премьер-министры.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Число задержанных на акциях протеста в Армении возросло до 137", "Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении", "Архиепископ Галстанян призвал продолжить протестные акции в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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